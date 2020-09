Die Plätze der Stadt fast leer, die meisten Veranstaltungsräume nur dünn besetzt, dafür das Netz umso voller? Läuft es so in Corona-Zeiten mit all ihren Regeln und Restriktionen? Läuft also diese Digitale Woche? Ihre Organisatoren sagen: Ja, das Hybrid-Konzept funktioniere sogar ganz hervorragend.