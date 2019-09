Are you ready? Attention... Go! Wenn wagemutige Schülerinnen und Schüler im Takt der Trommel die Paddel ins Wasser rammen, dann kann das nur eines bedeuten: Die Kieler Drachenboottage sind in vollem Gange. Am Freitag startete an der Kieler Hörn der Schul-Cup mit jeder Menge Spaß.