Die Digitale Woche Kiel erfasst auch das Finanzamt. Die Behörde an der Feldstraße 23 in der Brunswik bietet allen Kielerinnen und Kielern eine kostenlose Vor-Ort-Registrierung für die Elektronische Steuererklärung (Elster) an. Mit Anleitung für alle, die die Registrierung allein zu Hause scheuen.