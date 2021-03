Kiel

Im Februar vergangenen Jahres hat der 35-Jährige noch am Blackpool Magic Festival teilgenommen, einem internationalen Treffen mit Galas, Workshops und Messeständen. An der Wand seiner Show-Ecke hängt unter anderem ein Foto von ihm und Magier Uri Geller, mit dem er dort Kontakt hatte. „In Blackpool war hier und da auch schon von Corona die Rede und ich habe auf dem Festival die ersten Masken gesehen“, erinnert sich Dibbern.

Zu Hause erfolgte der Einschnitt. „Aufgetankt mit Kreativität fuhr ich zurück und hatte zahlreiche Buchungen, zum Beispiel für das Rahmenprogramm einer Casino-Kette“, so der Berufszauberer. Doch dann kam der Lockdown. Statt in die Trickkiste zu greifen, holte er Geräte aus der Werkzeugkiste und gestaltete einen Teil seines Wohnzimmers zu einem für Zuschauer ansprechenden Bereich. Besondere Farbeffekte auf dem Holzstern, Regalen und Fotorahmen erzielte er mit Hilfe von Schwamm und Spachtel. „Wischtechnik hat etwas Magisches.“

Der direkte Kontakt zum Publikum fehlt

Plakate und Preise in Form von golden und silbern schimmernden Hasen zeugen von Gewinnen bei Wettbewerben, zum Beispiel beim Phantasma-Slam 2019. Da trat er gegen andere renommierte Kollegen an und errang die Gunst des Publikums. Bei einem Wettbewerb in Berlin hat er als Highlight einen Gast schweben lassen. Der Magier verbindet Stand-up-Zauberei mit Comedy. „Entertainment ist das Wichtigste und Effekte sind das A und O“, sagt Jeff de Fire, der schon mit elf Jahren angefangen hat zu zaubern und gern Feuer ins Spiel brachte.

Großillusionen sind das Eine. Doch der Zauberkünstler liebt es auch, „den Leuten nahe am Tisch kleine Tricks vorzuführen“, zum Beispiel das rasche Spiel mit Hütchen. Gern nutzt er Alltagsgegenstände. Er lässt Geld verschwinden oder vermehrt es, dreht den Zauberwürfel so lange, bis dieser durchsichtig wird, zerschneidet Seile, die – Hokuspokus Fidibus – wieder eins werden. Vor Corona hat er Gäste aus dem Publikum gebeten, zur Schere zu greifen oder unter ein Tuch zu spähen. Aber bei digitalen Auftritten vor der himmelblauen Wand macht er alles selbst. „Es gibt keine Interaktion mit dem Publikum“, bedauert er. Kein Lachen. Keine glänzenden Augen. Kein Applaus. „Das alles fehlt mir.“ Ein weiterer Nachteil von Online-Shows: Jeder Handgriff müsse perfekt sitzen, denn schließlich werde alles festgehalten. Der Vorteil von Online-Darbietungen, nämlich die große Reichweite, wiege die Nachteile nicht auf.

Der Newsletter der Kieler Lokalredaktion Einen Überblick über das, was die Menschen in der Stadt bewegt, bekommen Sie jeden Mittwoch in Ihr Postfach Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Vielen Kollegen geht es schlecht

Für ein digitales Format hat er beim Kulturfestival Schleswig-Holstein und bei einem Familien-Event in der Medienwerkstatt Eckernförde sein Können unter Beweis gestellt. Jeden Donnerstag um 18 Uhr zeigt er auf Plattformen wie Facebook und Youtube seinen durchschnittlich einminütigen „Wochenzauber“, der auch längerfristig im Netz zu sehen ist. Im letzten Jahr konnte der Künstler zwischenzeitlich Corona-konform auf Sommerfesten und Hochzeiten auftreten. Doch momentan sind Präsenz-Aufführungen bei Firmenfeiern, Jubiläen oder Kindergeburtstagen nicht denkbar. Auch seine Kinder-Zauberschule liegt auf Eis. „Mit den Hilfen, die ich unbürokratisch erhalten habe, komme ich ganz gut klar“, berichtet der Suchsdorfer. Dafür ist er dankbar. Weltweit steht er mit Kollegen in Kontakt. „Vielen von ihnen geht es recht schlecht“, weiß er.

Die Zeit verbringt er, indem er an alten Tricks feilt und neue erarbeitet. So befasst er sich momentan mit einer Großillusion, bei der eine Person wie aus dem Nichts erscheint. Schlicht und ergreifend sollen seine Vorführungen sein. Von „Glitzerarmaturen“ hält er nichts. Und auf Witze zu Corona verzichtet er: „Die Sache ist zu ernst.“ Tricks mit Tieren sind für ihn tabu, da sie nicht mehr zeitgemäß seien. Einmal hat er einen Fisch herbeigezaubert, allerdings aus Plastik. Der Naturfreund geht gern angeln, um „aufzutanken, nicht um über Zauberei nachzudenken“, wie er anmerkt. In einem Regal seiner Show-Ecke hat er Geschenke von Fans aufgestellt. Sein Lieblingsstück ist eine kleine Wunderlampe. „Ich wünschte, so eine gäbe es in echt“, sagt er und reibt über das glänzende Metall.