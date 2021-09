Kiel

Na, was dreht sich denn da im Schaufenster? Diese Frage haben sich am Mittwoch wohl einige Passanten gestellt, die am Verlagsgebäude der Kieler Nachrichten in der Fleethörn vorbeigekommen sind. Die Antwort: ein digitales Glücksrad. Dieses wird präsentiert von den KN in Kooperation mit dem Start-up Screenable aus dem Fleet7, dem Coworking-Space der KN und eine Ideenschmiede für die digitale Transformation.

Die Teilnahme funktioniert über das eigene Mobilgerät und ist damit corona-konform. Zu gewinnen gibt es natürlich auch etwas: Die zahlreichen Preise, darunter Gutscheine im Wert von fünf und zehn Euro für den Media Store der Kieler Nachrichten, können direkt vor Ort abgeholt und eingelöst werden. Zudem wird unter allen Teilnehmern ein sechsmonatiges KN-plus-Abo verlost. Die Teilnahme ist kostenlos, am digitalen Glücksrad kann noch zwei Wochen gedreht werden.

Der Newsletter der Kieler Lokalredaktion Einen Überblick über das, was die Menschen in der Stadt bewegt, bekommen Sie jeden Mittwoch in Ihr Postfach Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Zu sehen gibt es dort auch ein kreativ gestaltetes Schaufenster: Die Idee und Umsetzung stammt von Alina Treptow, Inhaberin des Ladens „Die Sterne“ in der Eckernförder Straße 20. Sie hat damit einen schönen Rahmen für diese Gewinnspielaktion geschaffen.