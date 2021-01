Medien für Kinder - Digitalisierung in den Kitas: Was muss sich in Kiel ändern?

Der Fernseher, die Handys der Eltern oder vielleicht auch ein Spiel auf dem Tablet zu Hause: Kinder sind heutzutage von Technik und Medien umgeben. In den Kitas ist das allerdings anders. Die Kieler Bildungsdezernentin Renate Treutel fordert nun: „Wir brauchen einen Digitalisierungsschub in Kitas.“