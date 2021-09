Kiel

Jetzt kommen die Kleinen. Zwar sind Mathias Stein (51, SPD), Thomas Stritzl (64, CDU) und Luise Amtsberg (36, Grüne) wohl die aussichtsreichen Direktkandidierenden im Wahlkreis Altenholz/Kiel/Kronshagen, aber den Kandidaten der kleinen Parteien fällt womöglich eine entscheidende Rolle für das Erststimmenergebnis im Wahlkreis 5 zu. Auch von ihrem Abschneiden wird es am Sonntag abhängen, wer den Kieler Wahlkreis gewinnt. Wer zieht in welchem Lager wie viele Stimmen auf sich?

2017 holten die kleinen Parteien 23,5 Prozent der Erststimmen

Bei der Bundestagswahl 2017 verteilten sich die Anteile der Kleinen so: Der damalige FDP-Kandidat Sebastian Blumenthal holte 7,5 Prozent der Erststimmen. Der Linke Maxim Smirnow landete fast gleichauf bei 7,4 Prozent. Für die erstmals angetretene AfD gewann Eike Reimers 6,1 Prozent. Ove Schröter zog für die satirische „Partei“ 2,1 Prozent der Erststimmen. Je 0,2 Prozent entfielen auf die Kandidierenden von MLPD und Neuen Liberalen. Macht zusammen 23,5 Prozent. Zumindest in der Summe ist das eine nennenswerte Größe.

Den Wahlkreis gewann damals der erstmals angetretene Wasserbautechniker Stein (SPD) mit 31,1 Prozent der Erststimmen knapp vor dem Rechtsanwalt Stritzl (CDU) mit 30,5 Prozent und klar vor der Islamwissenschaftlerin Amtsberg (Grüne) mit 14,3 Prozent.

Maximilian Mordhorst verspricht „Aufstieg durch Bildung“

Für die FDP macht diesmal Maximilian Mordhorst Stritzl das bürgerliche Lager streitig. Der 25-Jährige hat sich zum Ziel gesetzt, das FDP-Ergebnis von 2017 zu übertreffen. Der Jura-Student versucht insbesondere mit dem liberalen Versprechen „Aufstieg durch Bildung“ zu punkten. Bundespolitisch will der Landesvorsitzende der Jungen Liberalen sich besonders der Bildungspolitik widmen.

Lorenz Gösta Beutin steht für Wohnungsbau, Umwelt, Energie

Im linken Revier von Stein und Amtsberg wildert zuvorderst der Linke Lorenz Gösta Beutin. Der 43-Jährige will mindestens der Erste unter den Letzten werden, also unter den Kleinen am größten. Der Bundestagsabgeordnete stellt bezahlbares Wohnen sowie seine Fachthemen Umwelt und Energie im Wahlkampf nach vorne. Einem rot-grün-roten Bündnis steht er offen gegenüber.

Die AfD hat wieder Eike Reimers aufgestellt. Der 27-Jährige ist mittlerweile Ratsherr in der Kieler Ratsversammlung. Der Student tritt im Wahlkampf so unauffällig auf wie im Rat.

Florian Wrobel verspricht „viel Spaß im Bundestag“

Für die „Partei“ formuliert Florian Wrobel nicht weniger als den (satirischen) Anspruch, der erste blinde Bundeskanzler Deutschlands zu werden. Der 29-Jährige hatte 2019 schon als Oberbürgermeister von Kiel kandidiert. Wrobel verspricht „viel Spaß im Bundestag“. Zu den ernsthaften Themen des Fachhochschulstudenten in sozialer Arbeit gehört – schon aus eigener Betroffenheit – die Barrierefreiheit für Menschen mit Behinderung.

Marcel Schmidt ist der Mann für Minderheiten und den Norden

Ganz ernst ist der selbstbewusste Auftritt von Marcel Schmidt für den SSW gemeint. Der 57-Jährige will von einem Dreikampf von SPD, CDU und Grünen um den Kieler Wahlkreis nichts wissen und spricht von einem Vierkampf. Als Favoriten sieht der SSW-Ratsfraktionschef die Grüne Amtsberg – und sich selbst. Der Polizeibeamte aus Elmschenhagen hat sich bundespolitisch den Einsatz für die Belange von Minderheiten und von Schleswig-Holstein auf die Fahnen geschrieben. Beides sieht er in Berlin unterrepräsentiert.

Sechs Menschen kandidieren unter „Sonstige“

Darüber hinaus sind mehr Kleinstparteien als üblich mit Direktkandidaten im Kieler Wahlkreis dabei. Christian Görtz tritt für die Freien Wähler an, Karin Zan Bi wieder für die MLPD, Björn Michel für die „Basis“, Barbara Kristine Müller für die DKP, Paula Bianka Abramik für die Partei „du“ und Simon Martin Wadehn für Volt.