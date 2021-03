Die meisten Menschen im Berliner Viertel in Kiel-Russee haben nicht mehr daran geglaubt, dass in das Gebäude des ehemaligen Edeka-Marktes wieder Leben einzieht. Doch am Dienstag war es so weit: Der Discounter Netto lockte zur Neueröffnung mit Aktionspreisen scharenweise Kunden und Kundinnen an.