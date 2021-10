Kiel

Neue Runde im Machtkampf innerhalb des Südschleswigschen Wählerverbandes (SSW) in Kiel. Der Vorstand des Ortsverbandes Pries/Klausdorf wirft den Parteifreunden im Ortsverband Holtenau nicht weniger als Diskriminierung, Ausgrenzung und Beleidigung vor. Der Holtenauer Distriktvorsitzende Armin Petersen droht mit rechtlichen Schritten.

So verlaufen die Fronten im SSW in Kiel

Hintergrund ist der Griff des größeren Ortsverbandes Pries/Klausdorf nach allen Direktkandidaturen in den drei Kieler Wahlkreisen für die Landtagswahl am 8. Mai 2022. Eine der drei Direktkandidaturen reklamiert Petersen indes für den Ortsverband Holtenau und wirft dazu selbst seinen Hut in den Ring.

Der Distriktvorsitzende von Pries/Klausdorf, Ratsfraktionschef Marcel Schmidt, möchte die Entscheidung über eine Kampfkandidatur einer gemeinsamen Mitgliederversammlung beider Ortsverbände überlassen.

Schmidt kann sicher sein, dass die Sache dann zugunsten seines Ortsverbands ausgeht. Der Distrikt hat mit 71 Mitgliedern doppelt so viele Mitglieder wie der Distrikt Holtenau.

Eben deshalb möchte Petersen, dass der SSW-Landesparteitag am 4. Dezember über die Wahlkreiskandidaturen in Kiel entscheidet. Die Parteisatzung gibt das her.

Vorwurf an Marcel Schmidt: „Der spricht nicht mal Dänisch“

Die Unterwanderung des SSW durch den Ex-Piraten Schmidt und seine Leute gefährde den Sonderstatus des SSW als Partei der dänischen Minderheit, so Petersen. Womöglich stehe gar die Befreiung von der Fünf-Prozent-Hürde bei Landtags- und Bundestagswahlen auf dem Spiel.

Zuvor hatte Petersen Marcel Schmidt und seinen Leuten vorgeworfen, den Kern des SSW als Minderheitenvertretung zu verfehlen: „Die sprechen nicht mal Dänisch.“

Vorwurf an Armin Petersen: dänischer Nationalismus

Das seien „diskriminierende und beleidigende Äußerungen“, schreibt der geschäftsführende Vorstand im Ortsverband Pries/Klausdorf in einer Pressemitteilung. Das Gremium besteht aus Marcel Schmidt, seinem Sohn Pascal Schmidt und Fraktionsgeschäftsführer Dieter Hoogestraat.

Man müsse nur den Begriff Dänisch durch Deutsch ersetzen, „um zu erkennen, welche gefährlichen Brandbeschleuniger Petersen gerne ausgießen möchte“, schreiben die drei und betonen: „Von derartigem Gedankengut distanzieren wir uns in jeder Hinsicht.“

Und weiter: „Wir sind bestürzt und schockiert, dass Armin Petersen mit Ausgrenzung und Herabwürdigung agiert.“ Petersen solle sich fragen, „ob er nicht in einer ganz bestimmten anderen Partei besser aufgehoben ist“. Gemeint ist offenbar die AfD.

Armin Petersen droht mit rechtlichen Schritten

Das bringt Petersen zusätzlich auf. „Ich werde juristisch prüfen lassen, ob ich eventuell gegen die betreffenden Personen im Prieser Vorstand klagen werde“, schreibt er an die Mitglieder seines Ortsverbandes. Die Behauptungen aus Pries seien geschmacklos und ähnelten einer persönlichen Hetzjagd.

Petersen fragt: „Ist die ganze Sache dem Distrikt Pries/Klausdorf wirklich so viel wert, dass sie alle Hemmungen und Grenzen fallen lassen?“ Er schließt: „Eigentlich möchte ich mich mit solchen Leuten nicht mehr an einen Tisch setzen.“ Petersen berichtet, es gebe Anfragen von Mitgliedern aus Pries/Klausdorf, in den Ortsverband Holtenau zu wechseln.

Damit nicht genug. Die beiden Schmidts und Hoogestraat werfen Petersen weiter vor, er versuche bewusst, „einen jungen Bewerber zu Gunsten eines alten, weißen Parteifunktionärs zu benachteiligen“.

Marvin Schmidt beharrt auf seiner Bewerbung

Petersens Konkurrent um die Kandidatur im Wahlkreis Nord, Marvin Schmidt, äußert sich moderater. Der Streit zwischen den beiden Kieler Distrikten „erschüttert mich zutiefst“, schreibt der Student in einer schriftlichen Stellungnahme. Auch als Saarländer fühle er sich selbstverständlich der dänischen Minderheit verpflichtet.

Zugleich beharrt der 23-Jährige auf seiner Bewerbung. Er habe schließlich vier Jahre lang viel Arbeit und Zeit in den Kieler Norden investiert. Dabei sei ihm die Mitgliedschaft im Ortsbeirat Pries/Friedrichsort besonders ans Herz gewachsen.

Dem Mitbewerber Petersen ist so eine Mitarbeit in der Selbstverwaltung verwehrt. Der 60-Jährige arbeitet als Sozialpädagoge im Kieler Jugendamt. Er gehört also der Verwaltung an, die von der Selbstverwaltung kontrolliert werden soll.

Marvin Schmidt räumt ein, der ganze Streit sei politisch eine Art Sturm im Wasserglas. Er erkennt: „Der SSW hat sowieso keine Chance auf ein Direktmandat.“ Aber es gehe eben ums Prinzip. Und um einen guten Platz auf der Landesliste. Da habe er als junges Mitglied bessere Aussichten als Petersen.