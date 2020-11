Der beste Weg, um Unfälle zu vermeiden, ist es, die Verkehrssituation schon im Vorfeld zu entschärfen. Im Wohngebiet in Kiel-Schilksee gibt es eine Gefahrenstelle, die der Ortsbeirat als gefährlich einschätzt. Nun soll an der Einbiegung von der Pamirstraße in die Graf-Lucknerstraße etwas passieren.