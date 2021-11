Weltweit erstrahlen zum Tag der Kinderrechte am 20. November Gebäude in der Farbe Blau. Auch in Kiel: Das Hochhaus der Universität wird blau illuminiert, und in der Stadt wehen blaue Flaggen. Die Kinder selbst kommen auch zu Wort: Bürgermeisterin Renate Treutel befragte eine 6. Klasse nach ihren Wünschen und Sorgen.