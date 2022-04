In der vierten und finalen Sendung der DSDS-Ausland-Recalls performte Dominik Simmen den Bryan Adams Hit „Summer of 69“ – eigentlich genau sein Genre. Trotzdem entschied sich die Jury zuerst gegen ihn. Doch dann kam alles anders.

Kieler bei DSDS: Dominik Simmen schafft den Sprung in die Live-Shows

Von Greta Weber