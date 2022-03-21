Kiel

У цьому огляді ви знайдете найважливіші питання та відповіді стосовно допомоги та адрес, куди слід звертатися українцям у Кілі.

Де люди з України можуть зареєструватися?

Біженці з України, які знайшли житло у своїх родичів або друзів, що живуть в Кілі, можуть зареєструватися в імміграційному відділі міста по електронній пошті. Для цього необхідні контактні дані та копія документа, що посвідчує особу.

Контакт: zuwanderungsabteilung@kiel.de з темою «Україна».

В даний час можуть виникнути затримки через велику кількість запитів.

Який поточний правовий статус біженців з України?

Біженці з України отримують тимчасовий захист в ЄС на один рік, який може бути продовжений до трьох років.

Чи можна продовжити термін короткострокового перебування або візу?

Громадяни України, які в‚їхали до Німеччини без візи для короткострокового перебування, можуть отримати дозвіл на проживання для подальшого перебування на 90 днів після закінчення 90 днів. Це відноситься і до українців, які в’їхали без візи до 24 лютого 2022 року.

Для продовження терміну перебування можна зв‚язатися з відділом імміграції міста Кіль за адресою zuwanderungsabteilung@kiel.de.

Чи застосовуються обмеження на в‚їзд, пов’язані з пандемією коронавірусу? Які підтвердження потрібні?

Україна не класифікується як зона високого ризику з 27 лютого 2022 року. Таким чином, відповідно до правил про в‚їзд, існує тільки загальний обов’язок по тестуванню перед в’їздом, але більше немає вимог про карантин і реєстрацію.

Де можна зробити щеплення від коронавірусу біженцям з України?

Українці, які проживають в приватному порядку, можуть пройти вакцинацію проти коронавірусу в Кілі в центрі вакцинації в Шведенкаї (Schwedenkai 1, 24103 Кіль). Є паркувальні місця. Більш детальну інформацію можна знайти за адресою www.impfen-sh.de.

Чи будуть українці проживати в у центрах прийому біженців/місцях тимчасового проживання?

Громадяни України, які мають посвідку на тимчасове проживання або перебувають в Німеччині без візи, в принципі не зобов‚язані проживати в центрах прийому біженців. Зобов’язання зареєструватися та проживати у центрі прийому біженців існує на регулярній основі, коли подається прохання про надання політичного притулку. В цьому випадку застосовуються загальні правила надання політичного притулку для прийому і розподілу (по всій Німеччині).

Що потрібно робити біженцям з України, коли їм потрібне житло?

Так званий центр прибуття доступний на одну ніч для біженців з України, яким екстрено потрібне тимчасове житло. Звідси біженці, які хочуть залишитися в Кілі і потребують житла, переводяться в міське житло. Тут також проводиться перевірка на коронавірус. Центр прибуття (Stresemannplatz 1-3, 24103 Кіль) доступний для ночівлі українських біженців з 17 до 7 години. Для подальших питань він працює весь день.

Plan des Ankunftscenters im Neuen Rathaus Kiel. Quelle: Lina Schlapkohl

Біженці з України, яким терміново потрібне житло, також можуть звернутися до відділу імміграції міста (Нова ратуша (Neues Rathaus), частина будівлі D, 1-й поверх, вхід на розі Stresemannplatz/Kaistraße). Звідти вони будуть направлені далі. Години роботи відділу: понеділок з 8:30 до 13:00, вівторок з 8:30 до 13:00, а також четвер з 8: 30 до 13:00 і з 14:00 до 16:00.

Чи є право на фінансову допомогу?

Фінансова допомога залежить від статусу перебування біженців. Біженці з України мають тимчасовий захист в ЄС (дозвіл на проживання відповідно до §24 AufenthG). Дозвіл на проживання відповідно до § 24 AufenthG супроводжується правом відповідно до Закону про надання соціальної допомоги особам, які претендують на політичний притулок.

Що потрібно робити біженцям з України, якщо їм потрібна невідкладна медична допомога?

У разі нагальної потреби у невідкладній медичній допомозі слід звернутися до відділень невідкладної допомоги лікарень Кіля (міська лікарня (Städtisches Krankenhaus), UKSH).

До кого можуть звернутися біженці, якщо їм потрібна психологічна або психіатрична допомога?

До Traumaambulanz Flucht und Migration ZIP - Zentrum für Integrative Psychiatrie gGmbH (Niemannsweg 4, 24105 Кіль). Контакт через координатора проекту Штефані Тілебайн (тел. 0431/50098077, ел. пошта stefanie.thielebein@uksh.de).

Психологічну допомогу українською або російською мовами також надає психосоціальний центр для біженців у Шлезвіг-Гольштейні Brücke Schleswig-Holstein gGmbH за телефонами 0431/70559491 та 0151-29808911).

Міська місія збирає команду психологів і терапевтів, які доступні для швидкої допомоги в кризових ситуаціях. Зверніться до:

Пані Йоханссен / пані Вінтер

+49 431 26044100

Sekretariat@stadtmission-mensch.de

Чи можуть біженці з України користуватися автобусами і поїздами?

Так, українські біженці наразі можуть безкоштовно користуватися автобусом і поїздом в Німеччині. Правило діє до подальшого повідомлення і до відкликання. В якості проїзного квитка служать або так звані «квитки 0 євро», які, наприклад, видані Німецькою залізницею Deutschen Bahn у центрах далекого прямування, або дійсний документ, що засвідчує особу. Інформація українською мовою доступна за адресою www.deutschebahn.de.

Куди можуть звернутися біженці з України, якщо вони взяли з собою домашню тварину?

Домашніх тварин не можна брати в міське житло. Їх передають так званим «шефам». Для отримання інформації про це зверніться до ветеринарного відділу міста Кіль за телефоном +49 431 9012161 або електронною поштою Veterinaerabteilung@kiel.de.

Важливі телефонні номери

Екстрений виклик

Поліція: 110

Екстрений виклик: 112

Телефонна служба з надання допомоги у випадках токсикації: +49 551 19240

Загальні номери

Інформаційний телефон міста: +49 431 9014750, Понеділок-п‚ятниця з 8:00 до 16:00

Німецько-Українське товариство: +49 431 2593659

Діти та підлітки

Загальна соціальна служба: +49 431 901-8899

Психологічна допомога

Телефон довіри: +49 800 1110111, +49 800 110222, +49 116 123

Міська місія: +49 431 26044100

Домашні тварини?

Ветеринарний відділ: +49 431 9012161

Додаткова інформація