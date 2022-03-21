Kiel

Ласкаво просимо в Кіль, столицю федеральної землі Шлезвіг-Гольштейн. Кіль був заснований в 1242 році і з середини 19 століття набув великого значення як центр розташування пруського флоту. У 1882 році відбулася перша регата «Кільський тиждень». Двічі Кіль був місцем проведення олімпійських змагань з вітрильного спорту. Цього року відзначається 50-річчя Олімпійських ігор 1972 року. Сьогодні в 30 районах Кіля проживає близько 248 000 чоловік.

ЦЕ – КІЛЬ

Широкі горизонти, вітер і знову і знову море – ось що таке Кіль. І також те, що формує людей, що живуть тут. При цьому Кіль не є ані тихим маленьким містечком, ані галасливим мегаполісом. Кіль – це спокійне велике приморське місто – з просторами Балтійського моря і, водночас, з короткими стежками, з міським пейзажем, все більш зростаючим в останні роки, і безліччю традицій.

Кільський порт з його круїзними і поромними терміналами наводить міст в Скандинавію та країни Балтії. Кільський канал (Норд-Остзеє-канал) – найбільш завантажений штучний водний шлях у світі. Все це робить Кіль важливим центром у всьому регіоні Балтійського моря.

ЕКОНОМІКА І НАУКА

Кіль – великий економічний центр. Завдяки безпосередній близькості до університетів і науково-дослідних установ бізнес і наука тут особливо тісно пов‚язані. Економіка міста широко розвинена; традиційні, морські та інноваційні галузі тут так само взаємопов’язані, як і промислове виробництво та сучасні послуги.

Як університетське місто, Кіль є домом для безлічі видатних наукових та дослідницьких установ – таких як Університетська лікарня Шлезвіг-Гольштейна, престижний Інститут світової економіки або Центр імені Гельмгольца з дослідження океану GEOMAR.

КУЛЬТУРА І ДОЗВІЛЛЯ

Навіть далеко від моря Кіль може багато чого запропонувати: театри, галереї, а також різноманітні підприємства гастрономії та дозвілля роблять місто культурним центром.

Кіль пропонує безліч варіантів відпочинку та розваги для маленьких і великих гостей. Варто пройтися по променаду Kiellinie і відвідати акваріум GEOMAR. Безліч музеїв – від музею судноплавства до до виставкового центру Kunsthalle – пропонують різноманітні виставки. Два ботанічних сади і різні парки приваблюють зеленню. А влітку кільські пляжі запрошують вас скупатися і відпочити.

КІЛЬСЬКИЙ ТИЖДЕНЬ

Кільський тиждень – це найбільший щорічний літній фестиваль на півночі Європи і в той же час найбільша в світі подія з вітрильного спорту. Близько трьох мільйонів відвідувачів з усього світу насолоджуються унікальним поєднанням міжнародної атмосфери, спорту світового класу, культури, концертів та веселощів для всіх поколінь. Цього року Кільський тиждень пройде з 18 по 26 червня.

Кіль може також запропонувати безліч спортивних заходів, не пов‚язаних з вітрильним спортом. Крім безлічі аматорських клубів, THW Kiel, найуспішніша гандбольна команда Німеччини, і футбольний клуб Holstein Kiel, базуються в Кілі.