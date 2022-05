Dragwalk in Kiel: 40 Menschen demonstrieren gegen Queerfeindlichkeit

Kiel

Sie setzten ein Statement gegen Queerfeindlichkeit: Am Sonntagnachmittag haben 40 Menschen mit einem Dragwalk in Kiel demonstriert. Der Dragwalk startete gegen 13.30 Uhr am Hauptbahnhof Kiel und mündete in einem Picknick an der Kiellinie. Laut Polizei verlief dabei alles friedlich.

Die Demonstrierenden wollten unter anderem auf den Internationalen Tag gegen Homo-, Bi-, Inter- und Transphobie bzw. -feindlichkeit aufmerksam machen, der seit 2005 jährlich am 17. Mai als Aktionstag stattfindet.

„Es passiert leider immer noch, dass man auf der Straße beschimpft oder körperlich angegriffen wird“, sagt Drag-Queen Sophie Das Einhorn. Man habe noch nicht die Anerkennung aller Geschlechter in der Gesellschaft erreicht. „Deswegen wollen wir ein klares Zeichen setzen.“

Polizei begleitet Dragwalk in Kiel mit besonderem Auto

Ein Zeichen setzte auch die Landespolizei, die den Dragwalk begleitete – unter anderem mit einem besonderen Polizeiwagen in Regenbogenfarben-Lackierung. „Wir wollen damit deutlich machen, dass wir zu jeglicher Form der Diskriminierung nein sagen“, sagt Tim Jänke. Er arbeitet für die Zentrale Ansprechstelle LSBTIQ* bei der Polizei Schleswig-Holstein.

Auch die Polizei zeigte Flagge - hier Tim Jänke von der LSBTIQ*-Ansprechstelle bei der Landespolizei. Quelle: Thomas Eisenkrätzer

Eine Stelle, die laut Jänke sehr wichtig sei. Denn das Vertrauen in die Polizei sei in der Szene noch ausbaubar. „Wir haben bei Straftaten gegen Menschen aufgrund ihres Geschlechts oder ihrer sexuellen Orientierung ein enorm hohes Dunkelfeld“, berichtet er. Nur rund ein Viertel ginge auch zur Polizei. „Wir setzen viel daran, sowohl innerhalb als auch außerhalb der Polizei aufzuklären“, so Jänke.

Die Zentrale Ansprechstelle LSBTIQ* der Polizei Schleswig-Holstein ist per E-Mail (LSBTIQ@polizei.landsh.de) oder telefonisch unter 0431/160 60020 zu erreichen.