Kiel

Während zuletzt in „Borowski und der Fluch der weißen Möwe“ so viel von Kiel wie selten gezeigt wurde, macht sich die Landeshauptstadt im aktuellen Fall rar. Sonderlich viele Bilder von Kiel sind in „Borowski und die Angst der weißen Männer“ nicht zu sehen.

Den höchsten Wiedererkennungswert hat eine Szene im Ratsdienergarten, in dem Mario Lohse sein „Angst-Video“ aufnimmt. Gedreht wurde in der Landeshauptstadt außerdem am Falckensteiner Strand. Hier befindet sich der „Tatort“ mit der „14“ im Sand.

Die Lindenau-Werft dient im Kieler Tatort „Borowski und die Angst der weißen Männer“ als Kulisse für ein Industrie-Gebiet, in dem Kommissar Borowski ermittelt. In der Küterstraße befindet sich der Eingang zur Pathologie, am Willy-Brandt-Ufer an der Hörn geht Mario Lohse spazieren, bevor er den Club Paradise aufsucht, der sich eigentlich in Hamburg Winterhude (Außenansicht) und Hamburg Barmbek (Innenraum) befindet. Auch das Parkhaus, in dem Mario Lohse arbeitet, liegt in Hamburg, und zwar im Stadtteil City Nord

Kieler "Tatort": Die Drehorte auf einer Karte

Warum so wenig Kiel in „Borowski und die Angst der weißen Männer“ zu sehen ist

Es gibt aber auch einen inhaltlichen Grund, warum weniger in Kiel gedreht wurde: „Ich hätte gerne mehr von Kiel gezeigt, aber uns war es wichtig, Kiel nicht als eine Keimzelle des Frauenhasses darzustellen, es handelt sich ja um ein globales Problem, das weltweit existiert. Deshalb haben wir uns bewusst dazu entschieden, einige Szenen außerhalb zu drehen, vor allem solche, in denen die Incel-Gruppe zusammenkommt“, sagt Regisseurin Weegmann.

So werden bewusst Autobahnschilder gezeigt, als Klaus Borowski zu einem Workshop von Hank Massmann, dem Einpeitscher der frauenhassenden Männer, fährt, um zu verdeutlichen, dass sich die Gruppe nicht in Kiel trifft. Das Parkhotel befindet sich laut einem Plakat in der Unterkunft in Hamburg, gedreht wurde die Szene tatsächlich in einem Hotel in Ahrensburg.