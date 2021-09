Kiel

Nach drei Bränden mit engem zeitlichen und örtlichen Zusammenhang am Dienstagmorgen in Kiel hat die Kriminalpolizei einen Zeugenaufruf gestartet. Neben brennenden Müllcontainern und Autos an einem Gebäude im Stadtfeldkamp unterhalb einer DRK-Kita hatte es auch in der Adelheidstraße sowie im Knooper Weg gebrannt (wir berichteten).

Drei Brände in kurzer Zeit und räumlicher Nähe

Laut Kripo stand um kurz vor 5 Uhr zunächst eine Mülltonne in der Adelheidstraße 10 an einem Durchgang zum Hinterhof des Mehrfamilienhauses in Flammen. Dabei entstand ein leichter Schaden am Gebäude. Verletzt wurde niemand.

Eine halbe Stunde später kam es dann zum Brand im Stadtfeldkamp, bei dem der größte Sachschaden entstand. Wie hoch dieser ist, kann die Polizei noch nicht beziffern. Gegen 5.30 Uhr meldeten Zeugen dann den Brand einer Mülltonne, die vor einem Wohnhaus im Knooper Weg 53 stand.

Die Kripo sucht nun Zeuginnen und Zeugen, die auffällige Personen in den frühen Morgenstunden beobachtet haben. Unter Tel. nimmt die Polizei Hinweise entgegen.