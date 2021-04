Kiel

Der genehmigte Demonstrationszug führt vom Professor-Peters-Platz in Ravensberg über Westring und Eckernförder Straße durch die ganze Innenstadt mit Ringstraße, Sophienblatt und Bergstraße wieder zurück über Eckernförder Straße und Westring auf den Professor-Peters-Platz (siehe Grafik). Dort soll um 16 Uhr eine Kundgebung beginnen.

Der Aufmarsch des Bündnisses „Menschen wie du und ich“ unter dem Titel „Es reicht“ ist die zentrale unter gleich drei Demonstrationen, die für den Sonnabend in Kiel angemeldet sind. Die Polizei ist mit einem Großaufgebot im Einsatz, um Zwischenfälle zu vermeiden.

Erste Demonstration beginnt um 10.15 Uhr auf dem Rathausplatz

Los geht es nach ihren Angaben kurz nach 10 Uhr. Um 10.15 Uhr wollen sich Gegner der Corona-Politik, die dem rechten politischen Spektrum zugeordnet werden, auf dem Rathausplatz versammeln und eine Kundgebung halten.

Für 13 Uhr ist dann eine eher linke Gegendemonstration auf dem Adolfplatz in Düsternbrook angemeldet. Motto: „Masken auf und Fäuste hoch gegen rechte Lügen und kapitalistische Krisenpolitik“.

Karte: Hier könnte es zu Verkehrsbehinderungen kommen

Bereitschaftspolizei aus Eutin verstärkt die Kieler Polizei

„Der Kräfteansatz der Polizei wird der Lage angepasst sein“, versichert Björn Gustke von der Kieler Polizei. Die Polizeidirektion Kiel bekommt Verstärkung von der Bereitschaftspolizei der Polizeidirektion Aus- und Fortbildung in Eutin. Genaue Zahlen zu Einsatzkräften und Fahrzeugen will Gustke aus taktischen Gründen nicht nennen. Bei Ausschreitungen sollten in jedem Fall sofort genügend Kräfte eingreifen können.

Ein besonderes Augenmerk wollen die Einsatzkräfte in Abstimmung mit der Stadt Kiel diesmal auf die Einhaltung der Auflagen richten, die die Versammlungsbehörde erteilt hat. Dazu gehören Maskenpflicht, Abstandswahrung und eine zahlenmäßige Begrenzung auf 900 Menschen. Während des Zuges durch Kiel sollen sie sich in getrennte Gruppen à höchstens 100 Menschen aufteilen.

„Wer ohne Maske teilnimmt, muss ein Attest vorlegen“, so Gustke. Auf dem Professor-Peters-Platz sollen die Maskenlosen nach Informationen der Kieler Nachrichten vom übrigen Teilnehmerfeld getrennt werden, damit die Polizei die Übersicht behalten kann.

Der Newsletter der Kieler Lokalredaktion Einen Überblick über das, was die Menschen in der Stadt bewegt, bekommen Sie jeden Mittwoch in Ihr Postfach Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Ex-Grüner als Hauptredner in Kiel

Hauptredner bei der Abschlusskundgebung soll der Flensburger David Claudio Siber sein. Der ehemalige Grüne ist bei mehreren „Querdenker“-Demonstrationen in Erscheinung getreten. Nach einer Rede in Berlin war Siber aus der Flensburger Ratsfraktion der Grünen ausgeschlossen worden. Der Vater von sechs Kindern gehört inzwischen zur Partei „Die Basis“, die zur Bundestagswahl 2021 antreten will.

Demo-Anmelder war schon bei AfD, FDP und Linken

Auch der Anmelder der Kundgebung ist ein politisch illustrer Mann. Der Surf- und Segellehrer Leif Hansen (47) aus Taarstedt bei Schleswig war nach eigenen Angaben mal Mitglied der AfD, aber auch der Linken und der FDP. Auch bei der ausländerfeindlichen Bewegung „Pegida“ soll der Vater von vier Kindern aufgetreten sein. Hansen hat mit der Initiative „Aufstehen für Freiheit“ mehrere „Querdenker“-Demonstrationen in Eckernförde organisiert und dort Verschwörungstheorien verbreitet.