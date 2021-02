Kiel

Nach dem Löschen des Feuers in der Pickertstraße in Kiel-Gaarden am frühen Montagabend hat die Feuerwehr die Brandstelle an die Kriminalpolizei übergeben. Dort ist nun das Kommissariat 11 für Brandermittlungen zuständig.

Die Ermittler stellen sich derzeit auf, bestätigt Polizeisprecher Philip Hunecke. Auch von den Ermittlungen nach dem Brand in der Kaiserstraße in der Nacht zu Sonntag seien noch keine Ergebnisse zu vermelden.

Doch bekannt wurde jetzt: Auch am Sonntag gab es einen Kellerbrand in Gaarden, ebenfalls wenige Meter weiter in der Gaußstraße. "Die Zusammenhänge werden geprüft", so Hunecke.

Alle Feuer entstanden im Keller von Mehrfamilienhäusern in Kiel-Gaarden

In allen Straßen in Gaarden-Ost, die nur wenige Meter voneinander entfernt liegen, war die Feuerwehr im Großeinsatz. Am Montag musste eine Person aus dem Haus in der Pickertstraße in der Folge ins UKSH gebracht werden.

In allen Fällen war das Feuer im Keller der Mehrfamilienhäuser ausgebrochen. Zur Kaiserstraße ließ die Polizei bereits am Wochenende verlauten, dass Brandstiftung nicht ausgeschlossen sei. "Wir sprechen hier aber nicht von einer Serie", macht Hunecke klar, dass mögliche gleiche Brandbilder erst noch ergründet werden.

Feuerwehr Kiel: "Einbruchsschutz ist Brandschutz"

Derweil berichten Anwohner der Pickertstraße in Kiel, die abrückenden Retter der Feuerwehr hätten am Montagabend geraten, die Keller nun fest zu verriegeln.

Das kann der Lagedienst am Dienstag zwar nicht im Detail bestätigen. Jedoch gelte selbstverständlich die Grundsatzregel: "Einbruchsschutz ist Brandschutz. Wenn niemand in den Keller kommt, kann dort auch niemand Feuer legen."

Feuerteufel war 2015 auf dem Kieler Ostufer unterwegs

Im Jahr 2015 hatten ein oder mehrere Täter über Wochen das gesamte Ostufer der Kieler Förde aufgeschreckt. In mehreren Stadtteilen brannte es immer wieder in Kellern und Treppenhäusern von Mehrfamilienhäusern.

Die Polizei hatte damals zwar mehrere Verdächtige im Blick, jedoch niemanden stellen können. Schließlich endete die Brandserie abrupt. Ob sich die Feuer in Gaarden nun zu einer solchen auswachsen, müssen die kommenden Tage zeigen.