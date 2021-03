Millionen-Segen aus Berlin: Der Haushaltsausschuss des Bundestags hat am Mittwoch eine lange Förderliste von Sanierungsprojekten in den Kommunen beschlossen. Mit dabei: Die Schwimmhalle Schilksee, die mit drei Millionen Euro gefördert werden soll.

Sanierung in Kiel - Drei Millionen Euro für Schwimmhalle in Schilksee

Von Kristian Blasel