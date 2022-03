Kiel

Drei Fälle aber eine fast identische Zeit. Im Kieler Stadtteil Gaarden sind seit Ende Februar drei Frauen in den frühen Morgenstunden beraubt worden. Der Täter hatte es jeweils auf die Handtaschen abgesehen.

Die erste Tat ereignete sich bereits am 22. Februar gegen 4.30 Uhr in der Augustenstraße. Auf der Höhe einer dortigen Bankfiliale soll der Mann einer 58 Jahre alten Frau die Handtasche entrissen haben.

Die Frau sei dadurch gestürzt und habe sich verletzt, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. An die Öffentlichkeit ging die Polizei mit dem Fall erst, nachdem sich am Sonntag nun zwei weitere Fälle nach ähnlichem Muster ereigneten.

Polizei geht von ein und demselben Täter aus

Am Sonntag wurde gegen 5.30 Uhr zuerst einer 59 Jahre alten Frau in der Kieler Straße die Handtasche entrissen. Nur wenige Minuten später, zwischen 5.35 Uhr und 5.40 Uhr wurde erneut in der Augustenstraße auf Höhe der Hausnummer 77 dann einer 51 Jahre alten Frau die Handtasche entrissen.

Die 51-Jährige stürzte und verletzte sich leicht. Nach derzeitigem Ermittlungsstand geht die Polizei von ein und demselben Täter in allen drei Fällen aus. Der Täter nutzte jeweils die Dunkelheit am Morgen zur Flucht.

Alle drei Frauen beschrieben den Mann unabhängig voneinander zwischen 160 und 170 Zentimeter groß, zwischen 16 und 30 Jahre alt, mit einer schwarzen dünnen Jacke bekleidet. Er soll auch eine Kapuze über den Kopf getragen haben.Zudem soll der Täter von schlanker Statur sein, dunkle Haare und einen relativ großen Mund haben.

Die Polizei sucht jetzt Zeugen, die Angaben zu dem Täter oder den Taten machen können. Durch die Öffentlichkeitsfahndung erhoffen sich die Beamtinnen und Beamten auch Hinweise auf Fluchtwege oder Herkunft des Täters. Hinweise nimmt die Kripo Kiel unter Tel. 0431-160 3333 entgegen.