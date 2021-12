Kiel

Nach drei Raubüberfällen auf Taxifahrer im Kieler Stadtteil Mettenhof hat die Polizei in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag einen 18-Jährigen festgenommen. Laut Polizei ist er in allen Fällen dringend tatverdächtig. Beamtinnen und Beamten griffen zu, als sich ein weiterer Überfall anbahnte. Das Taxi-Unternehmen ging am späten Mittwochabend nur zum Schein auf eine Bestellung nach Mettenhof ein. Statt eines Taxifahrers nahmen im Auto Polizisten Platz. Der festgenommene 18-Jährige soll im Laufe des Tages einem Haftrichter vorgeführt werden.

Nach Angaben von Matthias Arends, Sprecher der Polizeidirektion Kiel, war der Polizeieinsatz in der Nacht auf Donnerstag „vorstrukturiert“. So lag für den Fall eines weiteren Raubüberfalls ein „geplantes Einsatzkonzept“ vor. Denn die drei vorangegangenen Taten hatten sich zwischen vergangenem Sonnabend und Mittwoch alle nach einem ähnlichen Muster im Kieler Stadtteil Mettenhof abgespielt.

Polizei war auf möglichen Überfall mit Einsatzkonzept vorbereitet

So war eine 47-jährige Taxifahrerin gleich zweimal Opfer des mutmaßlichen Täters geworden. Vorausgegangen waren Taxi-Bestellungen nach oder in Richtung Mettenhof. Einmal blieb es laut Polizei beim Raubversuch, ein anderes Mal soll der Verdächtige einen niedrigen zweistelligen Betrag erbeutet und der 47-Jährigen danach mehrfach ins Gesicht geschlagen haben. Zuvor soll der 18-Jährige sie mit einer Waffe bedroht haben.

Bei einem Überfall in der Nacht auf Sonnabend soll er einem 53-jährigen Taxifahrer die Geldbörse entrissen und ebenfalls eine Schusswaffe in der Hand gehalten haben. „Da wir nicht ausgeschlossen haben, dass weitere Taten folgen, war der Einsatz vorstrukturiert“, gab Sprecher Arends einen Einblick in die Vorbereitungen der Polizei.

Polizisten nehmen im Taxi Platz – und nehmen Verdächtigen fest

So habe das Taxi-Unternehmen der Polizei am späten Mittwochabend gegen 23.30 Uhr von einer Bestellung nach Mettenhof und einem möglicherweise geplanten weiteren Überfall berichtet. Daraufhin habe es eine Übergabe des Taxis an die Polizei gegeben, sagte Arends. „Das Taxi lenkte ein speziell ausgebildeter Beamter des 4. Reviers, auf der Rückbank hielten sich zwei Beamte des Kriminaldauerdienstes auf. Darüber hinaus waren mehrere zivile Streifenwagen in Mettenhof eingesetzt“, ergänzte der Sprecher.

Als der vermeintliche Fahrgast kurz nach Mitternacht auf das wartende Taxi im Bergenring zugegangen sei, hätte die Polizei zugegriffen. Laut Arends hatte der 18-jährige Tatverdächtige eine Schreckschusswaffe dabei und kam in Polizeigewahrsam. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Kiel soll der polizeilich bereits bekannte 18-Jährige im Laufe des Donnerstags einem Haftrichter vorgeführt werden.

Nach Angaben der Polizei prüfen die Ermittlerinnen und Ermittler auch, ob er für weitere offene Raubtaten verantwortlich sein könnte. Drei mutmaßliche Mittäter, die bei einem Überfall in der Nacht auf Mittwoch mit dabei gewesen sein sollen, werden noch von der Polizei gesucht.