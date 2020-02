Drei Jahre Einschränkungen für alle

Kiel

Auf der genannten Strecke sollen ab 10. Februar nacheinander drei Kanal- beziehungsweise Straßenbauarbeiten umgesetzt werden, die für erhebliche Einschränkungen sorgen werden. Die Fritz-Reuter-Straße soll aber durchgehend zur Umleitung des Verkehrs zur Verfügung stehen. Als erstes stehe die Sanierung der Klünderwiesenau an, heißt es in einer Mitteilung von Tiefbauamtsleiter Peter Bender. Große Teile Friedrichsorts werden darüber entwässert. In Höhe des Harald-Lindenau-Weges, unter der Straße Christianspries und unter den Bahngleisen hindurch verläuft das Gewässer in Rohren Richtung Förde. Die Rohrleitung wurden aber nach einem Bruch unter den Gleisen vor ein paar Jahren nur provisorisch repariert und seien zudem unterdimensioniert, heißt es weiter. In offener Bauweise mit zwei Schachtbauwerken sollen die Leitungen durch zwei parallele Kunststoffrohre ersetzt werden. Dafür muss der Bereich außer für Fußgänger und Radfahrer voll gesperrt werden.

Neue Buslinienführung

So müssen sich auch die Fahrgäste der Buslinien 501/502 sowie 701 in Friedrichsort auf geänderte Fahrtwege einstellen. Nach Angaben der Kieler Verkehrsgesellschaft (KVG) gilt die Sperrung Christianspries zwischen Prieser Strand und Harald-Lindenau-Weg in Friedrichsort für den Zeitraum vom heutigen Montag an bis Dienstag, 30. Juni 2020. Deshalb fahren die Buslinien 501 und 502 in beide Richtungen über Umleitungen. Für die Nachtbuslinie 701 gilt laut KVG ebenso, dass die Haltestellen „Lindenauwerft“, „An der Schanze“, „Brauner Berg“ und „Redinskamp“ nicht bedient werden können. Die auf dem Weg liegenden Haltestellen „Fehrsstraße“, „ Ottomar-Enking-Straße“ und „Redinskamp“ würden von den Bussen aber mitbedient.

Letzter Bauabschnitt beginnt im Sommer 2021

Im zweiten Schritt von Juli 2020 bis Herbst 2021 folgt das Bauvorhaben „ Schusterkrug“. Die Straße wird dann zwischen Boelckestraße und Bahnübergang umgebaut mit dem Ziel, die Verkehrsführung für die Radfahrer zu verbessern. Geplant ist ein Zweirichtungsradweg im Zuge der Veloroute. Der letzte Abschnitt, das Bauvorhaben „Prieser Strand“, soll ab Sommer 2021 beginnen. Dabei geht es um die Sanierung der Schmutz- und Regenwasserkanäle, der Hausanschlüsse im öffentlichen Bereich sowie der Ablaufleitungen in der Straße Prieser Strand. In dem betroffenen Bereich zwischen Fritz-Reuter-Straße und der Klünderwiesenau werden danach sowohl die Straße als auch die Gehwege erneuert. Dazu wird die Straße zumindest halbseitig gesperrt werden müssen.

Auch 2019 wurde gebuddelt

Schon Anfang 2019 war die Boelckestraße für rund drei Monate wegen Straßenbauarbeiten gesperrt. Auch damals mussten der Individualverkehr wie auch der ÖPNV weiträumig umgeleitet werden. Mitte Juli startete dann die nächste Maßnahme im Christianspries zwischen dem Bahnübergang bei der Werft und der Oldestraße. Zeitweise kamen die Bewohner im Christianspries nicht auf ihre Grundstücke, was für Ärger bei den Anwohnern sorgte. Denn dadurch erhöhte sich der Parkdruck in den angrenzenden Straßen wie Koloniestraße und Dieselweg. Viele parkten ordnungswidrig. Es hagelte Knöllchen.

Mehr Infos auf der Sitzung des Ortsbeirates

Auf der Sitzung des Ortsbeirates, am Mittwoch, 5. Februar, ab 19.30 Uhr werden Mitarbeiter der Stadt die Baumaßnamen vorstellen und Fragen beantworten. Sitzungsort ist der Kulturladen Leuchtturm, An der Schanze 44. Weiteres Thema ist unter anderen eine Stellungnahme zum Einzelhandelskonzept.

