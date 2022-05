Kiel

Vorläufige Festnahme in Kiel-Mettenhof: Laut Polizei wollten Beamte der Fahrradstaffel im Drammenweg einen 26-Jährigen kontrollieren, nachdem ihnen beim Vorbeifahren ein deutlicher Betäubungsmittelgeruch aufgefallen war. Doch der 26-Jährige flüchtete in Richtung des Parkplatzes am Osloring. Dort soll er hinter einem Anhänger eine Umhängetasche sowie ein Handy abgelegt haben. Danach sei er weiter in Richtung Fußgängerbrücke geflüchtet, aber nach wenigen Metern von den Beamten eingeholt und festgenommen worden.

In der abgelegten Tasche hätten die Beamten 50 Gramm Cannabisblüten, acht Tabletten, 75 Euro Bargeld und szenetypische Utensilien gefunden. Den Tatverdächtigen habe man vorläufig festgenommen. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Kiel sei der Mann nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen entlassen worden. Er werde sich in einem Gerichtsverfahren verantworten müssen.