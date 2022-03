Drogen und 115.000 Euro in Kiel sichergestellt: Drei Männer in U-Haft

Kiel

Drei Männer, die mit Betäubungsmitteln gehandelt haben sollen, sitzen nun in U-Haft: Das teilten Polizei und Staatsanwaltschaft Kiel am Montag mit.

In den Wohnungen der 27- bis 35-Jährigen wurden am vergangenen Donnerstag knapp zehn Kilogramm Marihuana und rund 115.000 Euro sichergestellt. Die Durchsuchungen fanden in den Straßen Kirchenweg, Blitzstraße und Zum Brook im Kieler Stadtteil Gaarden sowie in Ellerbek (Röhbarg) und im Papenkamp am Südfriedhof statt. Die Polizei geht davon aus, dass die Wohnungen zur Lagerung von Betäubungsmitteln und zum späteren Handel genutzt wurden.

Nach einer Nacht in Polizeigewahrsam wurden die Männer am Freitagnachmittag auf Antrag der Staatsanwaltschaft Kiel einem Haftrichter vorgeführt. Dieser erließ Untersuchungshaftbefehle, die sofort vollstreckt wurden. Alle drei befinden sich nun in einer Justizvollzugsanstalt.