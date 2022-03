Drogenkonsumraum: Kiel rechnet mit bis zu 1,2 Millionen Euro pro Jahr

Kiel

In Kiel soll Schleswig-Holsteins erster Drogenkonsumraum entstehen – das hat die Ratsversammlung Anfang 2021 beschlossen. Geplant ist ein Bereich, wo Süchtige mit sauberem Besteck, medizinischer Betreuung und sozialer Beratung Heroin, Kokain und andere Drogen zu sich nehmen können. In der Zwischenzeit hat die Stadtverwaltung Gespräche mit Akteuren aus dem Drogenhilfebereich sowie mit der Polizei geführt und Befragungen ausgewertet.

„Wir können insgesamt loslegen“, sagt Sozialdezernent Gerwin Stöcken. Ziel der Stadt: eine „geordnete“ Vorbereitung des geplanten Drogenkonsumraums. Das ergibt sich aus einem Zwischenstand, den Stöcken (SPD) in der jüngsten Sitzung des Sozialausschusses vortrug.

Auch zu den möglichen Kosten gibt es eine erste Einschätzung. Stöcken spricht von Summen zwischen 500.000 und 1,2 Millionen Euro pro Jahr – je nach Öffnungszeit und Zahl verfügbarer Plätze. Finanzielle Fördermöglichkeiten des Landes seien bisher nicht bekannt. Eine Umsetzung noch im Jahr 2022, wie angedacht, scheint wegen weiterer notwendiger Planungsschritte fraglich.

Detailliertes Konzept für Kieler Drogenkonsumraum steht aus

Die rechtliche Grundlage zumindest steht. Schleswig-Holstein hat am 15. November 2021 eine Landesverordnung zur Erteilung einer Erlaubnis für den Betrieb von Drogenkonsumräumen erlassen. Damit kann Kiel beim Land eine entsprechende Betriebserlaubnis beantragen. Was fehlt, ist ein detailliertes Konzept.

Zur Vorbereitung ist das Amt für Soziale Dienste tief ins Thema eingetaucht. Gespräche mit nahezu allen Gesprächspartnern hätten große Einigkeit ergeben. „Ein Drogenkonsumraum ist in der Drogenhilfearbeit ein wichtiges und wesentliches Unterstützungsangebot“, so Stöcken in einer Geschäftlichen Mitteilung. Notfällen würde vorgebeugt. Infektionsrisiken würden minimiert. Denn in Kiel werden Fachleuten zufolge pro Jahr etwa 100.000 Spritzen zum Injizieren von Drogen getauscht.

Offenbar spricht der Plan auch die Süchtigen selbst an. Eine Umfrage unter 174 Nutzern mehrerer Kieler Drogenberatungsstellen ergab: Rund jeder zweite würde einen Drogenkonsumraum nutzen. Die Polizei empfiehlt laut Stöcken, einen Drogenkonsumraum an eine bestehende Einrichtung anzugliedern, um keine neuen Szenen entstehen zu lassen.

Kiel will sich mit Betreibern in Münster und Bonn austauschen

Für einen abschließenden Vorschlag zur Beschlussfassung will sich die Verwaltung zunächst mit den Betreibern etablierter Konsumräume in Münster und Bonn austauschen. Dann soll es an die konkrete räumliche, personelle und finanzielle Planung eines Angebots gehen.

Lob für die Vorbereitung gab es von der Kommunalpolitik. Aus Sicht der SPD solle man eine Entscheidung „nicht übers Knie brechen – da hängt viel Geld dran“, so Anna-Lena Walczak. Dem schloss sich Burkhardt Gernhuber (Die Linke) an. Bedenken sprach Jan Wohlfahrth (CDU) an: Es solle keine Konkurrenz zu den bestehenden Beratungsstellen und Anlaufpraxen geschaffen werden. Gerwin Stöcken betonte: „Wir werden alles ergebnisoffen besprechen.“