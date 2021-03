Kiel/Hamburg

Auf einer Mauer vor dem Drob Inn sitzt ein schmächtiger Mann, blass, klein, ganz in schwarz gekleidet. Mit zitternder Hand krempelt er sich den linken Ärmel hoch und setzt eine Spritze an. Warum er sich das Opiat an diesem Dienstagmittag ausgerechnet direkt vor der Fixerstube in die Armbeuge drückt, das kann Einrichtungsleiter Peter Möller beantworten: „Wir öffnen dienstags erst um 14.30 Uhr.“

Das Drob Inn liegt nur einen Steinwurf vom Hauptbahnhof entfernt. Davor ein Platz, groß genug für Hamburgs Drogenszene. Etwas abseits lässt der Mann die Spritze langsam aus seiner Hand gleiten und döst vor sich hin. 20 Meter weiter versammeln sich rund 200 Menschen. Mehr Männer als Frauen. Sie sitzen, stehen oder liegen herum. Es ist ein Kommen und Gehen – aber vor allem ein Warten. Die Szene wartet auf die Öffnung des Raums.

Drob Inn in Hamburg: Jeder darf rein, alle Drogen sind erlaubt

Drinnen führt Peter Möller (64) die Reporter der Kieler Nachrichten durch die noch leeren Räume des großen Gebäudes. Hier wird auf allen Ebenen Hilfe angeboten (siehe Kasten), aber Hamburgs Drogensüchtige kommen aus einem ganz anderen Grund: Sie wollen sich berauschen. „Der allerbeste Platz, das zu tun, ist ein Drogenkonsumraum“, schwört der Einrichtungsleiter. „Hier herrschen hygienische Bedingungen. Und es gibt Personal, das sofort reagiert, wenn es zu einer Überdosierung kommt.“ Deswegen ist das Konzept sehr offen: Jeder darf rein, alle Drogen sind erlaubt.

Beratung, Hilfe und Schutz beim Konsum Beratung, Hilfe und Schutz beim Konsum Im Kern ist das Drob Inn nicht nur Konsumraum, sondern Drogenberatungsstelle. Wer die Räume aufsucht, bekommt Hilfen zum Überleben und Angebote zum Ausstieg aus der Sucht. In dem großen Café gibt es Mittagessen für einen Euro, Sanitärräume und Waschmaschine. Aus einer Schublade hinter der Bar geben die Mitarbeiter Einwegrasierer heraus, Nagelpfeile, Zahnbürste –– und einmal in der Woche nach dem Duschen eine neue Unterhose. Aus der Kleiderkammer darf sich jeder pro Woche drei Teile aussuchen. Darüber hinaus werden kostenlos Spritzen getauscht. Ärzte und Pfleger des Drob Inns bieten anonym und kostenlos medizinische Grundversorgung an, in Coronazeiten wird auch Methadon frei ausgegeben. Aber es gibt auch Regeln: Außerhalb der Konsumräume sind legale und illegale Drogen tabu: Wer auf dem Klo eine raucht, bekommt eine Woche Hausarrest, wer beim Drogenkauf oder -verkauf erwischt wird, muss zwei Wochen draußen bleiben. Das Drob Inn hat 100 Stunden in der Woche geöffnet. 80 Festangestellte sind hier beschäftigt, darunter viele in Teilzeit: Ärzte, Pfleger, Sozialpädagogen und studentische Hilfskräfte. Zusätzlich befindet sich im zweiten Stock das Nox, eine stationäre Erstversorgungseinrichtung mit 35 Betten.

Keiner muss seinen richtigen Namen nennen. Das mache nicht nur gesundheitspolitisch Sinn, sondern auch ordnungspolitisch: „Wir haben pro Jahr 125 000 Konsumraumkontakte, die Leute würden ihre Drogen sonst in der Öffentlichkeit konsumieren, in Treppenhäusern, im Gebüsch, in der Bahn oder im Stadtteil.“ Manche Städte würden sich zu einer solchen Einrichtung entschließen, „nicht weil das Herz für die Konsumenten so groß ist, sondern weil es eine Win-Win-Situation für alle ist“.

Damit ein Drogenkonsumraum auch in Kiel funktioniert, hat Möller zwei Tipps: „Es ist wichtig, einen sozialverträglichen Standort zu finden, damit man hinterher nicht nur Probleme mit den Nachbarn hat.“ Und: Man sollte so viel Mut haben, alle reinzulassen und alle Drogen zuzulassen. Denn wer nicht hereindarf, konsumiert trotzdem.“ Möller liefert ein Beispiel: Nachdem der Konsumraum im Drob Inn 1997 eröffnet wurde, kam eine Frau im achten Monat. „Hochschwanger saß sie da und suchte nach Venen in ihrem Arm“. Kann man das zulassen? „Ja“, sagt er. „Denn wir können nicht verhindern, dass sie Drogen nimmt. Und dann ist es besser, sie tut dies im Drogenkonsumraum.“ Hamburg gewährt den Zugang selbst dann, wenn jemand mit Methadon oder anderen Mitteln substituiert. Würde man diese Gruppen ausschließen, sei das ein erzieherischer Ansatz, ein Irrweg, meint Möller.

Der Konsumraum in Kiel ist noch nicht genehmigt Der Konsumraum in Kiel ist noch nicht genehmigt Für den Betrieb eines Drogenkonsumraums in Schleswig-Holstein fehlt noch die rechtliche Grundlage. Im Januar hatte die Ratsversammlung einen Konsumraum für Kiel auf den Weg gebracht und die Verwaltung beauftragt, bei der Landeregierung die Erlaubnis dafür einzuholen. Laut Gesundheitsministerium liegt dafür aber bisher noch keine Anfrage der Kommune vor. Das Ministerium beschäftige sich jedoch mit der Thematik, „um vorbereitet zu sein“, sagte ein Sprecher. Nach den Vorstellungen der Ratsversammlung kommt sowohl ein stationärer Raum als auch ein Drogenkonsummobil in Frage; die Einrichtung sollte für den intravenösen und den inhalativen Konsum sein und täglich 18 Stunden, sieben Tage die Woche geöffnet haben. Um den Standort herum müsse es eine Bannmeile geben, in der die Polizei das Mitführen von Drogen nicht sanktioniert.

Durchschnittlich nutzen den Raum 400 Junkies am Tag

Im Schnitt geben sich hier täglich 400 Junkies den Kick. In Coronazeiten weniger. Dabei ist der Ort nicht gerade anziehend. Die Konsumräume sind bis unter die Decke gekachelt und karg möbliert. Der eine ist für den intravenösen, der andere für den inhalativen Konsum. In der Regel, sagt Möller, nehmen seine Klienten Heroin oder Crack oder beides. Benzodiazepine kommen seltener vor als früher, und Cristal Meth gebe es gar nicht. „Hier ist es also ganz konservativ“, kommentiert Möller und lacht.

Hinter dem Tresen im größeren Raum gibt ein Mitarbeiter heraus, was der Konsument so braucht. Alles außer Drogen. Trockentupfer, Spritzen und Nadeln, Alkopads, Filter und Ascorbinsäure, also Vitamin C. Mit dem Material geht es an einen der Sitzplätze am großen Edelstahltisch. Reines Heroin würde sich in kaltem Wasser auflösen, aber der gekaufte Stoff besteht nur aus 15 bis 20 Prozent aus Heroin, berichtet Möller, der Rest sind Streckmittel, die sich nur auflösen, wenn man sie aufkocht und Säure hinzufügt. Erst dann kann das Rauschmittel in die Ader fließen. Die Prozedur dauert etwa eine halbe Stunde. Wenn es gut läuft, stehen die Leute dann auf und gehen. Manchmal müsse man sie auch daran erinnern weiterzuatmen. Im Schnitt gibt es alle zwei Tage einen Notfall. „Die Leute fallen entweder gleich vom Stuhl oder sie dämmern weg.“ Eine Überdosierung hat eine Atemdepression zur Folge, die tödlich enden kann. „Wenn alles nichts hilft, dann legen wir sie auf die Matte und beatmen sie.“ Gestorben sei noch niemand.

„Die Deutschen konsumieren eher intravenös, Holländer und Südeuropäer rauchen.“

Im Raum dahinter, dem Inhalationsraum, gibt es keine Notfälle, denn beim Rauchen komme es eher nicht zur Überdosierung. Heroin wird seltener geraucht als Crack, das nichts anderes ist als mit Ammoniak verkochtes und kristallisiertes Kokain. Die Brocken kommen in eine Haschpfeife. Crack putscht auf, Heroin beruhigt. Manche nehmen auch Cocktails aus beidem. Die Konsumgewohnheiten seien kulturbedingt, so Möller. „Die Deutschen konsumieren eher intravenös, Holländer und Südeuropäer rauchen.“

Draußen haben sich inzwischen noch mehr Leute versammelt. In Hamburg ist die offene Drogenszene direkt vorm Drob Inn politisch gewollt. Anfang des Jahres hat man für sie sogar drei weiße Zeltpavillons zum Schutz vor Eis und Schnee aufgestellt. Jetzt stehen die Leute lieber in der Sonne oder warten geduldig in einer Schlange auf die Öffnung. Doch dann geraten drei Männer aneinander, sie fangen an zu rangeln. Als sich die Lage längst beruhigt hat, fährt ein Streifenwagen im Schritttempo vorbei. Niemand reagiert darauf. Und auch die Polizisten sind gelassen, sie filzen hier keinen, steigen nicht mal aus dem Wagen. Klar gebe es Drogenhandel vor der Tür, „aber das ist kein Big Business“, erklärt Möller. Er sagt auch: „Man wird das nie verhindern können.“ Selbst als kürzlich tonnenweise Kokain am Hamburger Hafen gefunden wurde, seien die Preise stabil und der Stoff verfügbar geblieben. Er sei froh, dass die Polizei so sensibel vorgehe. Sobald sie härter durchgreife, verlagere sich die Szene. „Drückt man auf die Blase, kommt sie woanders wieder hoch.“