Der Brennpunktdienst der Polizei kontrolliert regelmäßig in der Kieler Drogenszene. Bei Durchsuchungen im Schützenpark und am Arndtplatz stellen die Beamtinnen und Beamten nun zahlreiche Betäubungsmittel und verbotene Waffen sicher. Eine der kontrollierten Personen wird per Haftbefehl gesucht.