Kiel/Oslo

Entsprechend einer Empfehlung des norwegischen Gesundheitsamts von Dienstag will die Regierung in Oslo Mittwoch über eine zehntägige Quarantänepflicht für Reisende aus Deutschland und Liechtenstein entscheiden. In der Vergangenheit folgte die Regierung stets den Vorschlägen des Gesundheitsamts.

Von den rund eine Million Fahrgästen, die pro Jahr auf der „Color Magic“ und der „Color Fantasy“ einschiffen, sind rund ein Drittel deutsche Urlauber und Geschäftsreisende. „Sowohl für das Unternehmen als auch für unsere Mitarbeiter und unsere verschiedenen Partner in Deutschland und Norwegen ist es wichtig, die beiden großen Schiffe am Laufen zu halten“, sagt Reederei-Sprecher Helge Otto Mathisen in Oslo.

In der Zentrale schaut man heute gebannt auf den Regierungssitz, wo gegen Mittag eine Entscheidung erwartet wird. Im Falle einer Quarantäneverordnung könnte die Reederei mit einer ähnlichen Regelung wie bereits im Juni reagieren, als der Fährverkehr Kiel-Oslo ausschließlich für Passagiere aus Norwegen geöffnet wurde. Dann dürften aber auch die norwegischen Passagiere in Kiel nicht mehr an Land.

Deutschland gilt als Corona-Risikogebiet

Hintergrund der Empfehlung des norwegischen Gesundheitsinstituts ist die zuletzt wieder steigende Zahl von Corona-Fällen. Nach Berechnungen der europäischen Gesundheitsagentur „European Centre for Disease Prevention and Control“ wurde am Mittwoch in Deutschland die für Norwegen magische Grenze von 20 neu registrierten Corona-Fällen pro 100.000 Einwohner in den vergangenen 14 Tagen erreicht. Ab dann gelten Länder für Norwegen als Risikogebiet. Zuvor waren bereits Quarantäneverordnungen für Reisende aus Großbritannien (22,5), Niederlande (45), Belgien (53), Frankreich (62) und Spanien (175) verhängt worden.

Betroffen sind auch die Kreuzfahrtreedereien. Sie mussten bereits ihre Reiserouten ändern, weil Schiffe mit mehr als 200 Menschen an Bord seit Freitag nicht mehr in norwegische Gewässer einlaufen dürfen. Dieses Verbot gilt bis zum 1. November.

Aida will eigentlich am 6. September von Kiel mit der „Aidablu“ zu einer Kreuzfahrt nach Oslo starten. „Wir analysieren die Lage gegenwärtig“, so der Sprecher von Aida Cruises, Hansjörg Kunze.

