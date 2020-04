Im Düsternbrooker Gehölz sprießen nicht nur die Pflanzen, es tauchen in den letzten Wochen auch immer mehr Unterschlüpfe aus Holz auf, wohl von Kindern gemeinsam mit Erwachsenen gebaut. Ganze Lager, inklusive Zäunen und simulierten Feuerstellen, entstehen in dem Landschaftsschutzgebiet in Kiel.