Ist Kiel-Düsternbrook zu düster?

Kiel

"Es ist einfach dunkel", sagt Rosi Dittkuhn mit Blick auf die Straßenlaternen an der Kiellinie. Dort stehen zwar auf einer Fahrbahnseite alle paar Meter Laternen, diese würden aber gerade im Winter nicht genug Helligkeit erzeugen. Seit 20 Jahren läuft die Krankenschwester durch den Niemannsweg, am Wasser entlang Richtung Wik und an der Forstbaumschule, und schon lange ärgert sie die Beleuchtungssituation für Fußgänger und Jogger in der Gegend.

Lichtverschmutzung : Naturschutz steht bei der Beleuchtung im Park im Vordergrund

Benjamin Walczak, Ortsbeiratsvorsitzender von Düsternbrook, schätzt die Situation in der Forstbaumschule anders ein: "Die Lichtverschmutzung wird immer wieder thematisiert. Die Beleuchtung hat Auswirkungen auf Tier- und Pflanzenwelt. Umwelt- und Naturschutzaspekte haben in dem Fall den Vorrang. Die Forstbaumschule ist nicht dafür gemacht, dass man da im Dunkeln durchläuft." Selbst als Mann gehe er dort nicht nach Sonnenuntergang joggen. Offiziell ist die Stadt für die Straßenbeleuchtung zuständig. Peter Bender, Leiter des Kieler Tiefbauamts, bestätigt Walczaks Einwand: "Grundsätzlich werden in Grünanlagen besondere Anforderungen an Natur und Landschaft gestellt, die teilweise einer Beleuchtung entgegenstehen. Die allgemeinen Wegeverbindungen in Parks sind unbeleuchtet, da geht es auch um den Schutz der Natur."

Lesen Sie auch:Zwangspause für die Seebadeanstalt

Vor Kurzem hat Rosi Dittkuhn die Folgen der schlechten Infrastruktur erlebt. Wegen der Dunkelheit und der unebenen Bürgersteige rund um die Forstbaumschule sei sie dort gestürzt. Im Park selbst fühle sie sich ebenso unwohl. "Dort sieht man die Wege kaum, so dunkel ist es dort. Ich bin zur Sicherheit mit einem Pieper bewaffnet", erzählt die 58-Jährige. Dieser gibt einen hohen Signalton ab, der Angreifer verschrecken soll. "Zum Glück habe ich ihn noch nicht einsetzen müssen." Auch an der Kiellinie seien Jogger in einer unglücklichen Lage. Sie ist überzeugt: "Wenn ich dort kollabiere, sehen das die vorbeifahrenden Autos nicht."

Lesen Sie auch: Darum hat Kiel so viele dunkle Ecken

Straßenbeleuchtung in Kiel ist streng geregelt

Rosi Dittkuhns Beschwerde über die Kiellinie könne Walczak "ein bisschen" nachvollziehen. "Von den Fachämtern wird es als ausreichend angesehen", ergänzt er. Peter Bender stützt Walczaks Worte. Die hohen Masten würden den Rad- und Gehweg an der Wasserseite gut beleuchten. Dass an der Kiellinie nur auf einer Seite Laternen stehen, sei zulässig. Auf welcher Straßenseite die Masten stehen, ergebe sich individuell aus den Gegebenheiten der jeweiligen Straßen und deren Gestaltung, erklärt er. Geregelt ist hingegen, dass neue Lampen in einem Abstand von 30 bis 40 Metern stehen müssen.

Wir schätzen Sie die Beleuchtung entlang der Kiellinie in Düsternbrook ein? Vollkommen ausreichend, ich fühle mich sicher. Sie könnte besser sein. Da besteht dringender Handlungsbedarf. Mir ist es abends und nachts zu dunkel. Ergebnis ansehen Diese Online-Umfrage ist nicht repräsentativ. Wir schätzen Sie die Beleuchtung entlang der Kiellinie in Düsternbrook ein? Wir schätzen Sie die Beleuchtung entlang der Kiellinie in Düsternbrook ein? So haben unsere Leser abgestimmt Vollkommen ausreichend, ich fühle mich sicher.

Sie könnte besser sein.

Da besteht dringender Handlungsbedarf. Mir ist es abends und nachts zu dunkel. Diese Online-Umfrage ist nicht repräsentativ.

Lesen Sie auch: Axel Milbergs Romandebüt - Der Klang von Düsternbrook

Einzig beim Niemannsweg gibt es zwischen der Joggerin und der Stadt einen Konsens. Die Situation sei laut Tiefbauamt dort mit den vielen Bäumen "nicht ideal". Für Benjamin Walczak sind die Probleme im Niemannsweg nicht neu. Bisher wurde noch nichts deswegen unternommen.

Der Bauausschuss hat Anfang Februar das aktuelle Jahresprogramm in Sachen Straßenbeleuchtung beschlossen. In diesem gibt es eine Prioritätenliste, in der die geplanten Maßnahmen für einzelne Straßen nach Wichtigkeit aufgelistet sind. Der Niemannsweg wird dort nicht aufgeführt. Benjamin Walczak weist darauf hin, dass sich die Bürger an den Ortsbeirat wenden können. Im Spätsommer würden die Mitglieder größere Themen zur Straßenbeleuchtung besprechen. Er sei auch offen dafür, über die Forstbaumschule im Ortsbeirat zu diskutieren.

Noch keine weiteren Klagen von Anwohnern aus Kiel-Düsternbrook

Im Moment scheint die Joggerin mit ihrem Ärger noch allein dazustehen. Der Stadt liegen für die von ihr benannten Straßen keine Beschwerden vor. "Die angesprochenen Bereiche sind mit der Leuchtenerneuerung um das Jahr 2009 zuletzt geändert worden. Dabei sind die Mastabstände, Masthöhen und die Rahmenbedingungen gleich geblieben", berichtet Peter Bender.

Für Rosi Dittkuhn bleibt die Erkenntnis: Die Politik sieht in Sachen Straßenbeleuchtung in Düsternbrook derzeit keinen Handlungsbedarf. Sie kann nur hoffen, dass sich diese Ansicht irgendwann ändert. Bis dahin wartet sie auf lange Sommerabende.

von Inga Schönfeldt

Mehr Nachrichten aus Kiel lesen Sie hier.