Seit Sommer 2019 sind E-Scooter in Deutschland offiziell zugelassen, im Straßenbild von Kiel aber noch eine absolute Seltenheit. Das soll sich im kommenden Jahr ändern: Das schwedische Mobilitätsunternehmen Voi führt zurzeit Gespräche mit der Stadt, um nach Lübeck und Hamburg auch in Kiel am Markt zu starten. Darüber hinaus will Unternehmer Klaus von Waldow eine eigene Flotte E-Scooter zur Vermietung anbieten.