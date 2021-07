Kiel

Das Angebot an E-Scootern in der Stadt wächst weiter: Nachdem kürzlich die Firma Bird ihre Zweiräder in Kiel verteilt hat, nimmt seit Freitag auch das Unternehmen Bolt, Europas Marktführer im Bereich Mikromobilität, den hiesigen Markt in den Fokus.

Ab sofort können Kielerinnen und Kieler die mintgrünen E-Scooter mit der Bolt-App ausleihen. Der Mobilitätsanbieter expandierte erst Mitte Mai nach Deutschland und ist nun in 25 deutschen und weltweit in mehr als 120 Städten verfügbar. Als besonderes Startangebot können die E-Scooter ohne Entsperrgebühr zu einem Preis von nur 0,01 Euro pro Minute in der Landeshauptstadt ausgeliehen werden.

Unachtsam abgestellte E-Scooter soll es bei Bolt in Kiel nicht geben

Der Wettbewerb auf dem E-Scooter-Markt wird also größer. Damit nicht auch der Ärger über unachtsam abgestellte Fahrzeuge bei den Menschen zunimmt, ergreift Bolt verschiedene Maßnahmen, wie das Unternehmen mitteilte: Bereits während des Buchungsvorgangs werden die Nutzer über die jeweiligen Parkregeln der Stadt informiert.

Demnach könne die Anmietung der Sharing-Fahrzeuge nicht in sogenannten Nicht-Parkzonen, zum Beispiel rund um Gewässer, beendet werden, erläutert der Anbieter. Kunden müssten zudem ein Foto über die App einreichen, um das korrekt geparkte Fahrzeug zu verifizieren. Darüber hinaus geben E-Scooter, die umgekippt oder aus der Parklücke entfernt werden, ein Signal ab, das an das Bolt-Einsatzteam übermittelt wird.

Vor genau einem Jahr hatte die Marke Tier als erste E-Scooter-Firma ihre elektrisch betriebenen Stehroller im Kieler Stadtgebiet aufgestellt. Es folgten die Anbieter Lime im März dieses Jahres und kürzlich Bird. Die Leih-Fahrzeuge fahren bis zu 20 Stundenkilometer und sind vor allem auf kurzen Strecken beliebt.