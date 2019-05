Die Stadtwerke Kiel passen die Kosten für das Laden von E-Autos an den öffentlich betriebenen Ladesäulen in der Kiel und Umgebung an. Die bisher pro Ladevorgang erhobene Grundgebühr in Höhe von 1,90 Euro entfällt. Der Preis pro geladene Kilowattstunde Ökostrom steigt dafür um zehn Cent auf 39 Cent.