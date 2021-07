Kiel

Wenn ein E-Bike es Radfahrern leichter macht, auf der Straße unterwegs zu sein, warum soll das dann nicht auch auf dem Wasser gehen? Diese Frage hat sich Steffen Ehlert gestellt und ein Tretboot mit Elektroantrieb entwickelt. Seinen ersten Prototypen können Kieler gerade in einem großen Glaskasten vor der Förde Sparkasse am Lorentzendamm begutachten. Im September, pünktlich zur Kieler Woche, sollen dann die ersten Exemplare auf dem Wasser sein.

„Alternative Konzepte für Mobilität beschäftigen uns hier. Das Thema ist heiß“, sagt Götz Bormann, Vorstandsvorsitzender der Förde Sparkasse. Die Bank unterstützt das Projekt finanziell. „Solche Überlegungen, die das Potenzial haben, Emissionen auch auf dem Wasser zu reduzieren, fördern wir sehr gerne.“

Seacycler könnte den Individualverkehr auf der Förde vereinfachen

Aus seiner Sicht sei das E-Tretboot eine Idee, um Projekte wie die Sprottenflotte weiterzudenken. „Künftig könnte es zum Beispiel möglich sein, mit dem E-Bike bis zur Re­ventloubrücke zu fahren, dort auf ein Tretboot umzusteigen und auf die andere Fördeseite zu fahren. Am Ostufer könnte es dann mit dem Rad aus der Sprottenflotte weiter nach Laboe gehen“, erklärt er seine Vision. Gerade für die Fachhochschule Kiel sei eine solche Verbindung interessant.

Das Tretboot soll eine Seezulassung für bis zu 40 Zentimeter Wellenhöhe bekommen. Ehlert sieht zudem großes Potenzial für den Tourismus. „Die Fahrt macht Spaß. Unser Motto bei der Entwicklung war: Das Wasser muss spritzen“, sagt der 59-Jährige. Er spielt damit auf das Tempo an. „Wenn zwei Personen ordentlich in die Pedale treten, kommt das Boot mit seinem E-Motor auf bis zu 14 Knoten. Das sind etwa 25 Stundenkilometer.“ Einen Bootsführerschein soll man für die Nutzung nicht brauchen.

Die Batterie hält bis zu vier Stunden

Die Lithium-Batterie hält für etwa vier Stunden volle Fahrt. Durch das Treten wird sie nachgeladen, zusätzlich sollen Solarpanel angebaut werden. „Die Seacycler verwenden sogenannte Second-Life-Akkus aus der Automobilindustrie“, so Ehlert. Dort können sie nicht mehr die nötige Leistung erbringen, für ein Tretboot seien sie aber noch lange nutzbar. Wenn die Batterie leer ist, könne das knapp 450 Kilo schwere Boot auch nur mit der eigenen Tretkraft ans Ufer gebracht werden.

Das Design ist an das Riva-Motorboot angelehnt. „Schnittig“ nennt Bormann das etwa fünf Meter lange Boot. Neben den beiden Plätzen an den Pedalen gibt es eine Badeplattform mit Sitzen. Bis zu vier Personen hätten darauf Platz. „Es ist für bis zu 200 Kilo berechnet.“ Ehlert stellt sich ein Verleihsystem für die E-Tretboote vor und ist zudem schon mit Verleihern in Berlin, Venedig und sogar in Florida im Gespräch.

Rund 30000 Euro soll ein Boot kosten

Ein Markt könnten Seen sein, wo nicht mehr mit Verbrennungsmotor gefahren werden dürfe. „Auch Besitzer einer größeren Yacht könnten sich einen Seacycler als Zweitboot kaufen“, glaubt Ehlert. Kostenpunkt: etwa 30.000 Euro.

Die Idee für das E-Tretboot kam Ehlert kurz vor der Corona-Krise. Anderthalb Jahre hat der Bau und die Entwicklung des Prototypen gedauert. Der 59-Jährige arbeitet eigentlich für einen großen Yachtbauer aus Süddeutschland. Mit der Firma „Mermade“ hat er nun eine Ausgründung gewagt.

Zur Kieler Woche im September sollen die ersten fünf Exemplare auf dem Wasser sein. Im kommenden Jahr will Ehlert in Serie auf den Markt gehen. Dann könnten 120 Stück in Deutschland gebaut werden. Sein E-Tretboot hat er sich patentieren lassen. Mit dem „Ceclo“ aus Frankreich gibt es schon ein ähnliches Produkt, das allerdings nicht so schnell wird.

Ehlert ist schon an der Weiterentwicklung seines Modells und denkt zum Beispiel über eine eingebaute Kühlbox oder einen Fahrradträger am Boot nach.