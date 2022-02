Kiel

Gemeinsam mit Thüringen nimmt Schleswig-Holstein ein Alleinstellungsmerkmal in Deutschland ein. Nur in diesen beiden Bundesländern gibt es an Hochschulen die Stelle einer diversitätsbeauftragten Person. Seit 2018 bekleidet Eddi Steinfeldt-Mehrtens dieses Amt an der Christian-Albrechts-Universität und setzt sich gegen Diskriminierung, für mehr Chancengerechtigkeit und den Abbau bestehender Benachteiligungen ein. Und dass die Stelle benötigt wird, zeigt ein Blick auf die Zahlen. Alleine 2021 wandten sich 110 Ratsuchende mit einer eigenen Diskriminierungserfahrung an Steinfeldt-Mehrtens.

Als diversitätsbeauftragte Person ist Eddi Steinfeldt-Mehrtens (33) eine Anlaufstelle für sämtliche CAU-Angehörige – Studierende, Dozierende, Forschende, Angestellte in der Verwaltung. „Am häufigsten melden sich Studierende“, sagt Steinfeldt-Mehrtens. 60 von ihnen wandten sich 2021 an die Antidiskriminierungsberatung. Der häufigste Grund der Beschwerden lautete Sexismus. Sexueller Diskriminierung fühlten sich sowohl Trans- als auch intergeschlechtliche Personen sowie Frauen ausgesetzt. Auch sexualisierte Gewalt, Rassismus und Behindertenfeindlichkeit stehen auf der Liste der Beschwerden weit oben. In den meisten Fällen fühlten sich die Studierenden von Lehrenden diskriminiert, doch auch zwischen Studierenden kam es zu Anfeindungen. Details zu den Vorfällen darf Eddi Steinfeldt-Mehrtens nicht nennen, um die Persönlichkeitsrechte zu wahren.

Antisemitische Beleidigungen häufen sich seit Beginn der Corona-Pandemie

„Seit der Pandemie steigen außerdem die Fälle von Antisemitismus durch Corona-Leugner“, berichtet Eddi Steinfeldt-Mehrtens. Diese Form des Rassismus spiegele sich an mehreren Stellen wider. So gab es antisemitische Äußerungen in öffentlichen Online-Vorträgen, die sich mit Corona befassten, aber auch als Reaktionen zu Pandemie-Maßnahmen folgten Beleidigungen mit antisemitischem Gedankengut. So wurde Steinfeldt-Mehrtens selbst von einem anonymen Anrufer als „Judensau“ beschimpft.

Als diversitätsbeauftragte Person versucht Eddi Steinfeldt-Mehrtens zu vermitteln, ist dabei aber auf die Kooperation der Beschuldigten angewiesen. „Ich kann niemanden zwingen, dem diskriminierendes oder rassistisches Verhalten vorgeworfen wird, mit mir zu reden. Ob wir Gespräche führen, ist Good-Will.“ In etwa der Hälfte der Fälle zeigen sich die Personen gesprächsbereit. Bei der gemeinsamen Aussprache wird oft deutlich, dass ein stereotypisches Denken vorherrscht. „Die Diskriminierung passiert nicht immer mit Absicht. Es kommt zur Einsicht und zur Entschuldigung.“

Opfer haben Angst vor Konsequenzen

Immer wieder wenden sich Opfer von Diskriminierung aber auch nur an Eddi Steinfeldt-Mehrtens, um Rat zu suchen, wie sie mit Diskriminierungen umgehen sollen. Eine Aussprache mit den Beschuldigten ist nicht gewünscht. Sie wollen anonym bleiben und den Fall nicht öffentlich machen – aus Angst vor Konsequenzen. „Das sind leider Strukturen, die wie ein festgefahrener Tanker schwer zu bewegen sind“, sagt Steinfeldt-Mehrtens.

So läuft eine Beschwerde wegen Diskriminierung Als diversitätsbeauftragte Person hat Eddi Steinfeldt-Mehrtens begrenzten Handlungsspielraum, wenn es darum geht, mit Beschuldigten zu sprechen. Wenn ein Opfer von Rassismus eine offizielle Beschwerde einreichen will, sodass der Fall untersucht wird und sich alle Beteiligten äußern müssen, muss das über die AGG-Beschwerdestelle der Christian-Albrechts-Universität gehen. Diese Stelle wurde 2006 im Zuge des neu geschaffenen Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetzes (AGG) eingeführt. Demzufolge haben Beschäftigte das Recht, sich bei der Dienststelle zu beschweren, wenn sie sich im Zusammenhang mit ihrem Beschäftigungsverhältnis von der arbeitgebenden Einrichtung, von Vorgesetzten, anderen Beschäftigten oder Dritten wegen ihrer ethnischen Herkunft, des Geschlechts, der Religion oder Weltanschauung, einer Behinderung, des Alters oder der sexuellen Identität diskriminiert fühlen. Das Gesetz gilt auch an Hochschulen und kann von Studierenden in Anspruch genommen werden. Die Meldung über die AGG-Beschwerdestelle kann allerdings nicht anonym erfolgen.

In den vergangenen Jahren habe aber ein Bewusstseinswandel eingesetzt, und besonders beim Thema Gleichstellung sei viel erreicht worden. Doch es gibt noch viel zu tun, sagt Steinfeldt-Mehrtens. „Die Erfahrungen haben gezeigt, dass der Informationsbedarf zum Thema Diversität und Anti-Diskriminierung an Hochschulen sehr hoch ist. Dies ist angesichts der verhältnismäßig kurzen Zeit, in der deutsche Hochschulen systematisch Diversitätspolitik betreiben, nicht verwunderlich.“ 2016 wurde die Schaffung einer Stelle für eine diversitätsbeauftragte Person in das Hochschulgesetz aufgenommen. 2018 trat Eddi Steinfeldt-Mehrtens das Amt an und wurde Ende 2021 für drei weitere Jahre wiedergewählt. Und es gibt noch viel zu tun: „Die Beratungszahlen offenbaren insbesondere im Bereich Rassismus eine strukturelle Leerstelle, die im Zusammenspiel mit dem Landesaktionsplan gegen Rassismus und weiteren Konzepten und Akteurinnen und Akteuren unbedingt gefüllt werden sollte.“