Edith Sterling: Mit 100 Jahren ganz im Hier und Jetzt

Kiel

Ihre Enkel sind schon Oma. Wer kann das schon von sich sagen? Vier Kinder hat Edith Sterling geboren und großgezogen – unter Bedingungen, die sich grundlegend von ihrem heutigen Leben unterscheiden. Sie wächst im Krieg auf, darf nichts lernen, sondern wird von den Nationalsozialisten als Telefonistin in die Ukraine geschickt. Am Kriegsende flüchtet sie – die erste Tochter im Kinderwagen – zu Fuß von Stettin bis kurz vor Lübeck. Zunächst sieht alles gut aus: Amerikaner quartieren sie in einer Scheune ein, organisieren Haferflocken und Milch für das Kind. Doch plötzlich übernehmen die Russen den Ort und schicken die junge Mutter mit ihrem Kind zurück nach Stettin – wieder zu Fuß, immer auf der Suche nach etwas Essbarem, um zu überleben.

Sie lebte zunächst in einer Baracke

In Pommern trifft sie ihren Mann Hans wieder. Nach ein paar Monaten entschließen sie sich erneut zur Flucht. „Wir wussten, es würde stressig für uns werden, nach allem, was die Deutschen den Polen angetan hatten.“ Diesmal lassen russische Soldaten die junge Familie mit dem Lkw bis Parchim fahren. Dort kommen sie in ein Lager, hungern wieder. „Für eine Familie gab es ein Ei, da habe ich Eiersoße draus gekocht. 33 Menschen waren wir in einer Baracke, und jeden Morgen waren es ein, zwei Menschen weniger“, erinnert sie sich. Sie haben Glück, dürfen gehen, weil sie eine Adresse vorweisen können, wo sie unterkommen können. So kommen sie nach Russee, das damals noch zum Kreis Rendsburg gehört.

Zur Galerie Die Familie feiert: Edith Sterling aus Kiel ist 100 Jahre alt geworden.

Doch auch hier sind Flüchtlinge nicht willkommen. Sie leben in einer Baracke und werden weggejagt, wenn sie die abgeernteten Felder nach Kartoffeln und Erbsen absuchen. 1952 bekommen sie eine Siedlerstelle in Russee. Ihr Mann findet Arbeit, aber auch sie will Geld verdienen. „Ich habe immer die Arbeit gesucht, auch wenn es keine gab“, sagt sie und erzählt von ihrer Bewerbung bei der Nordland Fischfabrik auf dem heutigen Citti-Gelände. „Ich wurde weggeschickt, weil ich die Frage, ob mein Mann Arbeit hat, ehrlich beantwortet habe. Danach bin ich nach Hause, habe mich umgezogen, ein dickes Kopftuch aufgesetzt und bin wieder hin. Und diesmal habe ich gesagt, mein Mann hätte keine Arbeit – und durfte am nächsten Tag anfangen. Von nun an stank ich immer nach Fisch.“

" Edith Sterling soll es gut bei uns haben"

Deshalb bewirbt sie sich als Näherin am Eichhof. „Ich hatte mir das Nähen selbst beigebracht, aber noch nie an einer elektrischen Nähmaschine gesessen.“ Trotzdem bekommt sie die Stelle und näht nun Kostüme und Mäntel für das Defaka-Kaufhaus an der Holstenbrücke.

Inzwischen hat ihr Mann einen kleinen Bauernhof, dort muss sie morgens um vier die Kühe melken, baut Gemüse an. Doch ihr Mann ist krank, muss den Hof irgendwann aufgeben. Deshalb beginnt Edith Sterling mit 46 Jahren noch eine Ausbildung zur Schwesternhelferin, arbeitet erst im Krankenhaus, dann im Altenheim Kurt-Engert-Haus in Holtenau. „Dort bin ich quasi groß geworden, und das hat mich geprägt. Ich habe erlebt, wie einsam alte Menschen oft sind. Das will ich für meine Mutter nicht“, sagt Michael Sterling (56), das jüngste der vier Kinder, der sich mit seinen beiden Kieler Schwestern Roswitha und Regina um seine Mutter kümmert.

Er und seine Frau Viola wollen „der besten Mutter der Welt“, die seit 20 Jahren verwitwet ist, damit auch etwas zurückgeben. Denn kaum in Rente, hat sich Edith Sterling um die Enkelkinder gekümmert, damit die Mütter arbeiten konnten. „Es ist wichtig, dass auch Frauen auf eigenen Füßen stehen. Und wir hatten den Garten, da waren Enkelkinder kein Problem“, sagt sie und berichtet von vielen Urlaubsreisen mit Kindern und vor allem mit den Enkeln. Dreimal war sie auch in Kanada, wo die älteste Tochter Heidi mit ihrer großen Familie lebt. „Aber da möchte ich nicht tot überm Zaun hängen“, sagt die 100-Jährige, und wie so oft im Gespräch blitzt ihr Humor durch.

Alexa hilft im Alltag

Dass sie immer noch im Garten Unkraut zupft („gute Gymnastik“), selbst kocht, obwohl sie so schlecht sieht („Was man nicht sieht, muss man fühlen“), sieht sie als Herausforderungen, die sie sich selbst stellt. „Man darf sich nicht gehen lassen. Ich kann doch nicht sagen: Ich sehe schlecht, also müssen andere mir die Sachen aus dem Schrank oder aus dem ersten Stock holen. Ich muss es wenigstens selbst versuchen.“ Bisher klappt das auch.

Diese positive Lebenseinstellung – nie aufgeben, auch bei Problemen weitermachen – finden auch ihre Enkelinnen Nele und Jette vorbildlich.. „Und dass sie immer interessiert und offen ist. Dass sie Verständnis für die heutigen Flüchtlinge zeigt, die Dinge so wertschätzt – auch jedes Ei - und selbstverständlich Alexa nutzt, das bewundere ich“, sagt Nele (20). Alexa, der digitale Helfer, würde auf Befehl Geräte und Licht steuern, die Uhrzeit ansagen, Fragen beantworten und bei Bedarf sogar Geschichten erzählen. „Das ist eine tolle Erfindung, gerade für uns Älteren. Aber natürlich ist nichts besser als die Gespräche mit meinen Kindern und Enkeln“, sagt die Hundertjährige. Und die gibt es zum Glück ganz oft. Nicht nur am Freitagnachmittag.

