Kiel

Inzwischen ist die Restaurierung fast abgeschlossen, demnächst soll das venezianische Wassertaxi Fördewasser berühren. Mahagoni, wohin das Auge blickt, edle Ledersitze, ein Armaturenbrett wie aus einem Alfa Romeo, ein Coupé-Heck wie bei einem Maserati. Filigrane Fensterholme, gediegene Designlinien, und ganz hinten ein Traum von einem Motor: Sechszylinder, 6 Liter Hubraum, 150 PS. So sieht italienische Eleganz aus, gepaart mit venezianischer Bootsbaukunst, die auch Ben und Laura Tanis schwärmen ließ. „Als wir 2019 beruflich in Venedig zu tun hatten, scherzten wir bei unseren Gastgebern noch herum, wie schön es wäre, so ein Motoscafo auf der Kieler Förde zu fahren.“

Der Kauf des Bootes wurde per Handschlag besiegelt

Da muss Fortuna nachgeholfen haben, denn ein Jahr später entdeckte der Spezialanwalt für Wassersport während eines Besuchs auf einer venezianischen Werft ein betagtes, aber auf den ersten Blick gut erhaltenes Exemplar. Erst ungläubiges Staunen, dann Jubel: „Wir durften das Holzboot übernehmen, den Kauf besiegelten wir per Handschlag“, berichtet der 35-Jährige. „Die Freude wog umso größer, weil es ein ungeschriebenes Gesetz ist, dass die Taxiboote aus Venedig die Lagune niemals verlassen.“

Schon ein Monat später konnte sich das Ehepaar zu Hause an die Arbeit machen, denn der Spezialtransport über die Alpen ging reibungslos über die Bühne. „Wir haben in Eigenleistung zunächst den 800 Kilo schweren Motor ausgebaut und die Aufbauten demontiert, damit Bootsbauer und Spezialhandwerker das gesamte Motoscafo überholen können.“

Die Messingschrauben mussten fast alle ersetzt werden

Dabei entdeckte Tanis, dass es unter der edlen Oberfläche nicht ganz so schön aussah. „Ein Großteil der Messingschrauben, mit denen die Mahagoni-Planken befestigt waren, erwiesen sich als rott. Sie mussten durch Exemplare aus Edelstahl ersetzt werden.“ Große Teile des Mahagonidecks und der Aufbauten erneuern derzeit die Holzbootsbauer der Hellwig-Werft in Altenholz. Eine Spezialfirma übernahm das Sandstrahlen des Rumpfes, und um ihn vor dem Salzwasser der Förde zu schützen, wurde die Holzkonstruktion durch die Friedrichsorter Experten von Rademacher Composites in eine Schicht aus Epoxidharz und Glasfaser eingepackt. Schließlich werden bis zu sechs Lackschichten auftragen, damit das Schmuckstück glänzt wie 1981, als es die Bauwerft verließ. Auch der Motor bekommt eine Generalüberholung, sodass die 150 Pferdchen im Heck das Motoscafo mit Nachdruck anschieben können.

Eigentlich wollte Tanis rund 15000 Euro in die Restaurierung investieren, schließlich wurde es doppelt so teuer. Doch Leidenschaft beinhaltet schließlich auch das Wort „leiden“, und wer einen schwimmenden Traum ergattert, umschifft auch kleine und größere Hindernisse gern. Dazu zählt demnächst die amtliche Zulassung: „Wir müssen das Wassertaxi in Deutschland als Motorboot zertifizieren lassen“, berichtet Ben Tanis. „Dazu werden Prüfingenieure unter anderem testen, wie sich das Boot mit zwölf Passagieren an Bord bei Neigungstests verhält.“ Die bis zu 22 Knoten schnelle Jacht kann bis Windstärke 6 und drei Metern Wellengang sicher manövriert werden.

Die Bootstaufe ist im Sommer geplant

Wenn Fortuna dem Ehepaar Tanis weiterhin die Treue hält, soll das Wassertaxi spätestens Anfang Juni in der Förde getauft werden. „Dafür will sogar der Werftchef aus Venedig anreisen.“ Anschließend bekommt das wohl einzige Motoscafo in Deutschland einen Liegeplatz vor dem Kieler Yachtclub. „Es wird den Namen ,Serendipità’ tragen“, verrät der Eigner. Das bedeute so viel wie die Fähigkeit, einen glücklichen Fund als solchen zu erkennen.

Möglichst viele Kieler sollen ebenfalls in diesen Genuss kommen: „Wir wollen gemeinsam mit Restaurants an der Förde einen Hol- und Bringservice für Gäste organisieren“, kündigt Ben Tanis an. Dank der beheizbaren Kabine stehe die ,Serendipità’ zudem ganzjährig für Hochzeitsfahrten zur Verfügung: So sollen Hochzeitspaare mit dem venezianischen Traum in den Hafen der Ehe einlaufen können.