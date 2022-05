Ehemaliger Kieler SPD-Ratsherr Lars Juister mit 49 Jahren gestorben

Kiel

Trotz seiner markanten Gestalt war der ehemalige Ratsherr der Kieler SPD ein Mann der leisen Töne. Immer ein Stück sich selbst infrage stellen, lieber noch einmal genauer hinhören, dem Gegenüber selbst bei noch so verschiedenen Meinungen Respekt entgegenbringen: So beschreiben ihn jene, die ihm nahestanden.

„Ich kenne niemanden, der ihn nicht mochte“, erzählt eine langjährige Wegbegleiterin von dem Mann, dem die Politik fast in die Wiege gelegt war. In Kellinghusen, wo er aufwuchs, begleitete er als Kind schon seine Mutter beim Aufhängen von Wahlplakaten.

Später studierte er in Kiel Mathematik und Philosophie und engagierte sich für die Jusos in der Hochschulpolitik. „Die Wucht der Argumente“, lautete sein mit einem Ganzkörperbild hinterlegter Slogan, der zu einem bis heute nicht übertroffenen Wahlerfolg des SPD-Nachwuchses führte.

Lars Juister war ein glühender Anhänger des Holstenfleets

In der Kieler Kommunalpolitik etablierte Juister sich danach als feste Größe. Von 1998 bis 2013 wirkte er im Ortsbeirat Schreventeich/Hasseldieksdamm, davon die letzten fünf Jahre als Vorsitzender. Anschließend wechselte er in die Ratsversammlung, ehe sein Weg nach Halle an der Saale führte, weil seine Frau Rebecca Waldecker an die dortige Universität zur jüngsten Mathematik-Professorin Deutschlands berufen worden war.

In Kiel, das er nach seinem Wegzug immer wieder besuchte, hat sich Juister unter anderem als Kämpfer für Landstrom in den Häfen profiliert und auch als glühender Anhänger des Holstenfleets. Beides ist Realität geworden, und beides ist ein Stück weit auch ihm zu verdanken.

Lars Juister, dieser scheinbar durch nichts zu erschütternde Mann mit Wärme und Wirkung, verstarb am vergangenen Sonntag wenige Wochen vor seinem 50. Geburtstag völlig unerwartet an den Folgen eines Schlaganfalls.