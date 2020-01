Die Schifffahrt verdankt ihm viel

Kiel

Seinen beruflichen Werdegang hatte Georg-Wilhelm Keil bereits in seiner Jugend geplant. So wählte er an der Technischen Hochschule Darmstadt bewusst den Studiengang Wasserbau, Bodenmechanik und Grundbau – weil das ein Weg an die Küste sein sollte, wie er später gern erzählte. Nach einer ersten Station beim Wasser- und Schifffahrtsamt Duisburg ging er für ein Jahr an die Technische Hochschule Delft in den Niederlanden.

Der Weg an die Küste führte Keil zum Wasser- und Schifffahrtsamt Brunsbüttel und dann schließlich 1980 zur Wasser- und Schifffahrtsdirektion Nord (WSD) in Kiel. Dort war er bis 1985 als Abteilungsleiter Technik an der Kiellinie im Einsatz. Im Oktober 1985 wurde er dann erstmals Präsident der WSD Nord mit dem schönsten Amtszimmer der Schifffahrtsverwaltung.

Am 4. Oktober 1990 startete er in Magdeburg

Den Blick auf die Kieler Förde und die Schleusenzufahrt gab er am Tag der Wiedervereinigung auf. Am 4. Oktober 1990 übernahm Georg-Wilhelm Keil als erster Präsident die Wasser- und Schifffahrtsdirektion Ost in Magdeburg.

Dort, so bescheinigen es langjährige Weggefährten, ging er mit viel Fingerspitzengefühl für die Mitarbeiter und großem Organisationstalent zu Werke. Lohn waren das Bundesverdienstkreuz und das Verdienstkreuz der Republik Polen. Nach der Gestaltung der neuen Organisation kehrte er 1993 wieder nach Kiel zurück, wo er erneut Präsident der WSD Nord wurde.

Dort sorgte Keil für die Einführung eines digitalen Verkehrssicherungsystems des Nord-Ostsee-Kanals und die Vertiefungen der Elbe. Nicht alle Entscheidungen fielen ihm leicht. So ließ er 1998 den legendären Eisbrecher „Hanse“ angesichts der immer seltener werdenden Eiswinter durch das Mehrzweckschiff „Neuwerk“ ersetzen.

Wasserbau im Einklang mit der Natur

„Es hängt ein bisschen Nostalgie an einem so schönen Schiff“, sagte Keil im April 1998 bei der Verabschiedung der „Hanse“. Vom wirtschaftlichen Standpunkt betrachtet, sei das Schiff leider nicht mehr tragbar gewesen. Unter seiner Ägide begann die Entwicklung der modernen Mehrzweckschiffe.

Ein weiterer Schwerpunkt war für Keil der Wasserbau im Einklang mit der Natur. So forderte er bereits 1989 zur Vorbereitung von Wasserbauprojekten ein „Hineinlauschen in die Natur“. Aus den Niederlanden hatte er die Erfahrung mitgebracht, dass man nur „mit der Natur bauen kann“ und nicht gegen sie. 1999 ging er in den Ruhestand.

„ Georg-Wilhelm Keil hat in der Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes wichtige Akzente gesetzt und unsere Behörde entscheidend geprägt. Er war nicht nur Präsident der ehemaligen Wasser- und Schifffahrtsdirektion Nord in Kiel, sondern hat als Präsident nach der Wende auch die Wasser- und Schifffahrtsdirektion Ost in Berlin aufgebaut.

Für seine Lebensleistung sind wir ihm sehr dankbar“, würdigte Hans-Heinrich Witte, heutiger Präsident der Generaldirektion, den Verstorbenen.

