Kiel

Mit ihrer ersten Streaming-Show an Weihnachten und Silvester begeisterten die Ehrlich Brothers über 100.000 Menschen in ihren Wohnzimmern. 90 Minuten lang präsentierten sich Andreas und Christian Ehrlich aus ihrer Zauberwerkstatt mit Illusionen, die sie speziell für diese Show entwickelt hatten. Das Besondere: Alle konnten von zu Hause aus mitzaubern und erlebten magische Momente in den eigenen vier Wänden.

Ehrlich Brothers in Kiel: Streaming-Show an Ostern

Nun gibt es eine Fortsetzung mit einer komplett neuen Show: "Die Magic-Show in eurem Wohnzimmer – Das Osterspecial. Ein zauberhaftes Erlebnis für die ganze Familie." Zwei Termine stehen zur Auswahl: Ostersonntag, der 04. April 2021 und Ostermontag, der 05. April 2021. Beginn ist jeweils um 18 Uhr, die Show dauert etwa 80 Minuten.

Wer selber zaubern lernen möchte, hat außerdem die Möglichkeit, an einem Zauberworkshop mit den Ehrlich Brothers teilzunehmen, der direkt im Anschluss an die Streaming-Show stattfindet. Auch hier werden neue Tricks gezeigt und erklärt.

Um die Magic-Show ins heimische Wohnzimmer zu holen, braucht man lediglich eine stabile Internetverbindung und ein streaming-fähiges Endgerät - zum Beispiel einen PC, Laptop oder Smart-TV.

Gewinnspiel Ehrlich Brothers in Kiel: KN-online verlost zwei Familienboxen

Sie können bei der magischen Show dabei sein: KN-online verlost zwei Familienboxen im Wert von jeweils 99 Euro. Die Boxen enthalten Zauberrequisiten für fünf Personen und einen Zugangscode zum Stream.

Highlight: Jedem Paket liegt ein Ticketgutschein in Höhe von 99 Euro bei. Dieser kann beim Kauf von Tickets für eine Live-Tour-Show der Ehrlich Brothers im Jahr 2021 oder 2022 verwendet werden. Der Gutschein muss bis 31.12.21 eingelöst werden. Die nächsten Live-Tour-Auftritte der Ehrlich Brothers in Kiel sind am 23. Juli 2021 und am 18. März 2022 jeweils um 20 Uhr in der Wunderino-Arena in Kiel.

+++ Verlosung: So gewinnen Sie eine Familienbox für die Ehrlich Brothers +++

Klicken Sie hier, um an der Verlosung teilzunehmen. Das Gewinnspiel beginnt am Sonntag, dem 21. Februar 2021, und endet am Dienstag, dem 2. März 2021. Die Gewinner werden im Anschluss benachrichtigt.