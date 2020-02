Sie sind seit fast 20 Jahren als Zauber-Duo unterwegs: Chris und Andreas Ehrlich haben mit ihren Auftritten bereits Weltrekorde aufgestellt. Am Freitagabend kamen sie im Rahmen ihrer neuen „Dream & Fly“-Tour nach Kiel in die Sparkassen-Arena - und begeisterten die mehr als 6000 Zuschauer.

Ehrlich Brothers in Kiel

Ehrlich Brothers in Kiel - Viel Action und noch mehr Staunen

Von Kristian Blasel