Jahrzehntealte Kastanienalleen und Eichenwälder, Vogelgezwitscher und Ruhe mitten in der Stadt – nicht ohne Grund nutzen viele Menschen Friedhöfe, um dort ihre Mittagspause zu verbringen, auf einer Bank ein Buch zu lesen oder joggen zu gehen.

"In Städten gibt es kaum so intensiv gepflegte Grünflächen wie die Friedhöfe", sagt Dirk Reinhart, Abteilungsleiter Friedhöfe des städtischen Grünflächenamts. In Kiel machen die fünf Friedhöfe insgesamt 40 Hektar des Grüngürtels aus, fast acht Hektar davon liegen an der Eichhofstraße. Der alte Urnenfriedhof sei, so Reinhart, das "Vorzeigebeispiel" für die Kieler Friedhöfe, weil er gärtnerisch besonders schön angelegt sei. Die Kirschbaumallee, der Teich mit Goldfischen, der Pelikanbrunnen – all das mache den Urnenfriedhof zu einer " Naturoase", wie er findet.

Friedhöfe sind schützenswerte Orte einer Stadt

Deshalb ist er nun auch der erste Friedhof in Kiel, der eine Kulturerbe-Tafel bekommt, die Dirk Reinhart und Ralf Kretschmer vom Bund deutscher Friedhofsgärtner am Freitag am Eingang angebracht haben. Plaketten für die weiteren vier Stadtfriedhöfe sind schon nachbestellt. Auch wenn die Auszeichnung damit nun für Friedhofsbesucher sichtbar ist, ehrt sie etwas Ungreifbares: das immaterielle Kulturerbe der Friedhöfe in Deutschland. Denn Friedhöfe seien eben nicht nur leblose Gedenkstätten, sondern auch unter biologischen und historischen Gesichtspunkten schützenswerte Orte einer Stadt, so Reinhart. Kriegsgräber erinnern beispielsweise an historische Ereignisse, manche Gräber an bekannte Persönlichkeiten, die vielen Grünflächen und Bäume sind nicht umsonst Teil der "grünen Lunge" der Stadt.

Was den Kieler Urnenfriedhof auch noch ausmacht, ist die Mischung zwischen traditionellen und modernen Grabstätten. "Die Friedhofskultur wandelt sich, wie auch die Menschen sich wandeln", sagt Ralf Kretschmer. Viele Menschen würden inzwischen Gemeinschaftsgräber anlegen, ganze Wohngemeinschaften oder Kegelclubs planten oft schon vor ihrem Tod auch die gemeinsame Grabesruhe, so Kretschmer. Bei der Gestaltung der Gräber erkennt der Friedhofsgärtner ebenfalls neue Entwicklungen: Mut zur Farbe und bienenfreundliche Pflanzenauswahl zum Beispiel.

Auch Joggen und Kaffeekränzchen ist erlaubt

Dirk Reinhart ist es wichtig, Friedhöfe als Orte der Lebenden zu sehen. "Denn die Lebenden sind diejenigen, die mit der Trauer umgehen müssen", sagt er. Ein Friedhof solle nicht als ein streng reglementiertes Gebiet, sondern als ein Erholungsort angesehen werden. Deshalb ist er auch offen für jegliche Ideen der Angehörigen, was die Gestaltung der Trauerfeiern anbetrifft. Erst vor einiger Zeit habe eine Familie direkt im Anschluss an die Bestattung ein Kaffeekränzchen auf der Friedhofswiese veranstaltet. Auch Jogger, die ihre Laufroute über den Friedhof legen, sind für ihn kein Problem. "Sport gehört zum Leben, und Friedhof gehört auch zum Leben", sagt er dazu. Menschen kämen, um Gräber zu gestalten und zu pflegen, um sich eine ruhige Auszeit zu nehmen, andere um zu arbeiten – Friedhöfe seien lebendige Orte, sagt Reinhart. Manche Leute kämen tagtäglich auf den Urnenfriedhof, da könne er die Uhr nach stellen.

In über 100 deutschen Städten sind gestern zur gleichen Zeit Friedhöfe als immaterielles Kulturerbe ausgezeichnet worden.

