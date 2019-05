Kiel

Alle Jahre wieder tut sich etwas Neues im Eiderbad, das seit dem Jahr 2005 von der Stiftung Drachensee bewirtschaftet wird. Die auffälligste Veränderung zeigt sich diesmal gleich vorn am Kiosk, der nun in hellster weißer Pracht erstrahlt. Die Haushandwerker Nils Burmeister, Günther Behn, Marco Steen und Andreas Steenkloth haben aber auch dem Umkleideraum und dem Eingangsbereich ordentlich frische Farbe zugedeihen lassen. Genauso fleißig waren in den vergangenen Wochen die Leute aus der Abteilung Garten- und Landschaftsbau. Sie setzten den Knick am Rand der Anlage radikal auf den Stock und brachten auch sonst die Grünanlagen in Schuss.

Zwölf Menschen mit Behinderung im Einsatz

Im Einsatz für die Badegäste sind diese Saison zwölf Menschen mit Behinderung. Sie sitzen an der Kasse, pflegen die Anlage und arbeiten im Kiosk, der wie immer auch für hungrige Passanten von außen seinen Klassiker Currywurst-Pommes und andere Stärkungen bereithält. Was die neue Saison betrifft, so dominiert allgemeines Daumendrücken für ähnlich gutes Wetter wie 2018. Damals suchten mehr als 20 000 große und kleine Leute Abkühlung im Supersommer und bescherten dem Eiderbad einen absoluten Besucherrekord. Ganz ungünstig ist die aktuelle Lage zumindest nicht. Anfang der Woche wies das Wasser in dem Edelstahlbecken, das vergangenes Jahr seine erste volle Saison erlebte, immerhin 16 Grad auf. Außerdem hat die Einrichtung dieses Jahr ein Alleinstellungsmerkmal als einziges Freibad in Kiel. Das Sommerbad Katzheide bleibt diesen Sommer wie berichtet wegen Renovierung geschlossen.

Eintrittspreise werden etwas angehoben

Dass der Spaß im Nass etwas teurer wird als bisher, dürfte das Publikum den Betreibern wohl nachsehen. Nach Angaben von Werkstattleiterin Anke Hamdorf waren die Eintrittspreise seit dem Einstieg der Stiftung Drachensee vor 14 Jahren stabil geblieben. Jetzt klettert der Tarif für Kinder von 1,20 auf 1,50 Euro und für Erwachsene von 2,20 auf 2,50 Euro. Geöffnet ist das Eiderbad im Eiderbrook 59a bis zum 31. August täglich von 10 bis 19 Uhr. Bei schlechtem Wetter oder geringer Besucherzahl kann die Badeaufsicht die Öffnung auf die Kernzeit von 10 bis 15 Uhr beschränken. Das Sommerfest im Eiderbad wird dieses Jahr am 20. Juli gefeiert, Schwimmkurse können wieder in den großen Ferien besucht werden.

Weitere Informationen gibt es unter der Tel. 0431/651653.

