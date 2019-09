Die City in Kiel belebt sich absehbar: mit neuer Gastronomie am künftigen Holsten-Fleet, einem großen Lebensmittelladen am Asmus-Bremer-Platz sowie einem Sportartikelmarkt in der Holstentraße. Oberbürgermeister Ulf Kämpfer vernimmt für die Innenstadt bereits "Signale einer Trendwende".