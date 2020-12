Das Verwaltungsgericht Schleswig hat am Donnerstag das Autobahn-Verbot für die am Sonnabend in Kiel geplante Fahrrad-Demo bestätigt. Das teilte das Gericht am Nachmittag mit. Es folgte im Eilverfahren besonders der Argumentation der Stadt Kiel, die eine Gefahr für die Verkehrssicherheit sah.