Kiel

Bisher scheint es keinen Grund zu geben, dass er zu Ostern nicht starten kann. Doch auch im vergangenen Jahr sollte die Strandkorb-Vermietung mit Zustimmung der Stadt Ende April losgehen. Nach Protesten anderer Badeorte ruderte die Stadt zurück, verschob den Start mehrmals. Angeblich fielen die nordischen Freiluftmöbel in den Bereich der Freizeitaktivitäten. Für Vermieter Manfred Schweda war das nicht nachzuvollziehen, als Polizei und Ordnungsamt anrückten. In diesem Jahr rechnet er nicht mit Stress, und so stehen die 200 Körbe bereits verteilt auf rund 400 Metern am Strand. „Jetzt hat der Strand wieder ein Gesicht“, freut er sich über den Anblick.

Einhaltung der Hygieneregeln kein Problem

Da im Korb ja eh nur zwei Leute Platz hätten, können die Hygieneregeln auch eingehalten werden. Bei der Saisonvermietung, die zwei Drittel ausmacht, hält er ein Verbot rechtlich sogar für nicht zulässig. Das sei doch wie auf bestimmte Zeit eine Wohnung mieten. „Und wie sollte man den Leuten vermitteln, dass sie zwar zu zweit auf einer Parkbank, aber nicht in einem Strandkorb sitzen dürften?“, fragt er sich.

Die Stadt sieht das offenbar ähnlich. „Da die Corona-Bekämpfungsverordnung diesen Bereich derzeit nicht regelt, spricht nichts gegen das Aufstellen der Strandkörbe“, teilte Stadtsprecher Arne Ivers mit. „Wichtig ist es uns, noch einmal darauf hinzuweisen, dass die bekannten AHA-Regeln natürlich überall gelten. Man sollte sich nur dann mit anderen Menschen ohne Abstand treffen, wenn dies absolut nötig ist. Ein Strandkorb sollte daher möglichst nur von einer Person bzw. Personen eines Haushaltes genutzt werden – so helfen die Körbe sogar dabei, dass die Menschen die nötigen Abstände einhalten.“ Allerdings sei es je nach Wetter- und Infektionslage denkbar, dass weitere Regelungen getroffen werden, zum Beispiel Anordnung zum Tragen von Mund-Nasen-Bedeckungen oder Zugangsbeschränkungen zum Strand.

Nachfrage verdreifacht

Die Nachfrage nach den flotten Zweisitzer ist auf alle Fälle groß. „Die Anfragen haben sich verdreifacht“, sagt Tochter Nicole Huß, die das Panorama 26 betreibt und bei der Standkorbvermietung mithilft. „Im Moment könnten wir die doppelte Anzahl hinstellen. Denn die Leute rechnen ja damit, dass sie nicht verreisen können.“ Früher hätte es immer eine Warteliste gegeben, auf der man sich noch eintragen konnte. Doch auch diese hätte sie schon gestoppt.

Die Strandkörbe müssen aber so oder so an den Strand. „Sonst ist es zu spät. Da hängt ja auch Logistik dran“, sagt Huß. Denn eine Woche dauert es, bis die Strandkörbe wieder flott sind für die Saison. Alle 200 werden geputzt, kontrolliert und bei Bedarf ausgebessert. Jedes Jahr werden etwa 20 neue hinzugekauft, die dann zunächst eine Nummer bekommen müssen.

Dass die Gastronomie an Ostern wieder öffnen darf, glaubt Huß allerdings nicht. Eine Situation, die ihr zu schaffen macht, da sie dem Personal keine klaren Aussagen geben kann. „Ich kann ja nicht planen. Diese Perspektivlosigkeit macht mürbe.“ Startklar ist sie auf alle Fälle, zumal sie den Kiosk am Wochenende für das To-Go-Geschäft geöffnet hat. „Wir warten ja nur darauf“, so Huß, „dass wir zumindest im Terrassenbereich wieder loslegen können.“