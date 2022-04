Kiel

Nur der Name „Dschungel“ deutet noch an, wie das knapp 1300 Quadratmeter große Gelände bis vor einem halben Jahr noch aussah. Auf dem seit 2015 brach liegenden, zugewuchert Areal an der Kleinen Lernwerft gab es kein Durchkommen mehr. Nun ist dort ein naturnaher Spielbereich entstanden. Doch das ist erst der Anfang der geplanten kompletten Renaturierung des Schulhofes.

Elisa Antonia, Lani, Metha, Jade und Loris dürfen zum ersten Mal in den „Dschungel“. Sie stürmen über die Brücke den Hügel hinauf. „Ich finde den Platz ganz cool“, sagt Jade. Und auch Loris ist voll des Lobes: „Der hat deutlich mehr zu bieten. Der andere war lahm.“ Damit meint er den alten und noch vorhandenen Spielplatz. Das neu gestaltete Gelände soll allerdings weit mehr als nur ein Spielplatz sein, es soll auch als zusätzlicher Lernraum dienen.

Lernen unter freiem Himmel

Die sechsmonatige Umgestaltung der Fläche hat eine Landschaftsarchitektin übernommen. Dabei wurden nicht nur die Schülerwünsche, sondern auch pädagogische Gesichtspunkte berücksichtigt. Weder Schaukel noch Rutsche belegten dabei Platz eins. Vielmehr wollten die Kleinen unbedingt etwas zum Klettern haben. „Für uns ist das mehr als ein Schulhof“, sagt Hasler.

„Wir wollen möglichst viel mit allen Sinnen arbeiten. Das kann man nicht auf einem zubetonierten Schulhof.“ Aline Hasler ist seit Anfang Februar 2022 die neue Schulleiterinan der Kleinen Lernwerft in Pries-Friedrichsort. Quelle: Petra Krause

Das naturnah umgestaltete Gelände ist nur der erste Abschnitt von vielen. Die Kosten betrugen 100.000 Euro, davon wurden 70 Prozent durch das Landes- und Bundesinvestitionsprogramm GGSK gefördert. „Wir wollen den ganzen Schulhof renaturieren“, so Hasler. Corona hat das in Abschnitten geplante und langfristig angelegte Projekt aber ein wenig in Verzug gebracht. Bis 2024 soll die Umgestaltung des gesamten Schulhofes fertig sein. „Wir möchten, dass es wie eine natürliche Anlage erscheint“, so Hasler. Kurz gesagt: Die Kleine Lernwerft wird zum Schuldorf.

Besuch in der Lernwerft Die Kleine Lernwerft, eine Club of Rome Schule, An der Schanze 32, lädt am Freitag, 29. April, von 14 bis 17 Uhr zu einem Tag der offenen Tür ein. Beim sogenannten „Open Ship“ bekommen interessierte Eltern einen Eindruck vom Unterrichtskonzept. Außerdem gibt es ein Eltern- und Kindercafé, Musikeinlagen und Mitmachaktionen.

Dahinter steckt die grundlegende pädagogisches Idee vom grünen Klassenzimmer. Das Konzept der Club of Rome Schule, im Unterricht multisensorisch an alles heranzugehen, soll auch im Freien umgesetzt werden. „Wir wollen möglichst viel mit allen Sinnen arbeiten. Das kann man nicht auf einem zubetonierten Schulhof“, sagt Hasler. Bei den einzelnen Elementen wurde deshalb auch bewusst Wert auf den Aufforderungscharakter gelegt. Holzbohlen liegen beispielsweise nur auf Steinen auf, könnten als Wippe oder Wackelbrett dienen. Es gibt Nisthöhlen, ein Weidentipi, Hochbeete und viele weitere Elemente, die auch Kleinstlebewesen Raum bieten. Unter der Brücke soll die Rinne im Sommer geflutet werden, sodass ein kleiner Flusslauf entsteht. Im hinteren Bereich befindet sich eine aus Sandstein gemauerte Tribüne, die für Unterrichtseinheiten im Freien genutzt werden kann.

Der Newsletter der Kieler Lokalredaktion Einen Überblick über das, was die Menschen in der Stadt bewegt, bekommen Sie jeden Mittwoch in Ihr Postfach Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Die Kinder sollen sich hier ausprobieren können, Ideen entwickeln. „Wir wollen erlebbar machen, was sie in ihren Arbeitsbüchern finden. Eben Lernen durch Erfahrung“, so Hasler: „Sie sollen sich selbst mit und in der Umwelt erleben. Ganz nach dem ursprünglichen Begriff von Bildung.“