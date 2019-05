Kiel

Weil das Thema viele Menschen umtreibt, hatte der Ortsbeirat Elmschenhagen/Kroog die Polizei um Informationen und Tipps gebeten. „Wir gehen von einem Täter aus Elmschenhagen oder Kroog aus“, berichtete Stationsleiterin Inke Buhrmann, „alle Taten fanden vor 23 Uhr statt.“ Seit einigen Tagen sei es zwar ruhig, aber einen Täter habe man bisher noch nicht ermittelt. „Wir haben viel auf die Beine gestellt“, verriet die Polizeihauptkommissarin, unter anderem sei eine Drohne mit zwei Wärmebildkameras eingesetzt worden, Beamte in Zivil seien im Stadtteil auch nachts unterwegs gewesen.

„Einbruchsschutz fängt da an, wo Sie ihre Türen und Fenster sichern“, betonte Präventionsexperte Petersen. Wenn ein Haus nur unzureichend gesichert sei, lasse sich ein Fenster oder eine Terrassentür mit einem einfachen Werkzeug blitzschnell aufhebeln.

Einbrecher bleiben maximal fünf Minuten im Haus

„Ein Einbrecher geht in der Regel nach drei Minuten zum nächsten Haus, wenn er nicht reinkommt“, erläuterte Petersen. „Wenn er ins Haus kommt, bleibt er maximal etwa fünf Minuten, nimmt, was er greifen kann, und verschwindet wieder.“ Die meisten Einbrüche würden in der dunklen Jahreszeit zwischen 16 und 21 Uhr verübt, „zwischen April und September geht die Zahl der Taten zurück.“ So mancher Ganove schlägt in der eigenen Umgebung zu und beobachtet das Wohngebiet. „Wenn der Nachbar mit dem Hund Gassi geht, geht der Täter mit seinem Schraubendreher Gassi“, meinte Petersen. Daher sollten Fenster und Türen mit einbruchhemmenden Beschlägen ausgerüstet sein. „Wer einen Einbrecher auf frischen Tat ertappt, darf ihn vorläufig festnehmen, aber das ist eine Gratwanderung und muss verhältnismäßig sein“, riet Petersen, „auf jeden Fall sofort 110 wählen.“

Schutz vor Einbruch : Türen immer zweifach verschließen

Weitere Tipps vom Experten: Fenster und Türen sollten immer verschlossen sein, wenn man das Haus verlässt. Die Türen sollten immer zweifach abgeschlossen werden, auch wenn man nur mal kurz weggeht. Leitern oder Arbeitsgeräte sollten nicht draußen zugänglich sein. Werkzeug, das im Garten oder in einer offenen Bude greifbar ist, verlockt zum Einbruch. Wer länger verreist ist, sollte den Eindruck erwecken, dass das Haus bewohnt ist und zum Beispiel den Briefkasten von Nachbarn leeren lassen. Auf verdächtige Situationen sollte man achten und eine gute Nachbarschaft pflegen. Videoüberwachung, Bewegungsmelder und Beleuchtung der Zugänge sind hilfreich. Auch eine einfache Wildkamera leistet gute Dienste, darf aber nur das eigene Grundstück aufnehmen. Bei Verdachtsfällen sollte sofort die Polizei über 110 gerufen werden.

