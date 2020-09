Kiel

Für jeden einzelnen ist die Einbürgerung sicherlich ein guter Grund zum Feiern. Immerhin müssen Ausländer mindestens acht Jahre lang in Deutschland gelebt haben und einige Voraussetzungen erfüllen, bevor sie die deutsche Staatsbürgerschaft erhalten. Dennoch ist es in Kiel bisher nicht mehr als ein nüchterner Verwaltungsakt. Das wird sich auf Initiative des Migrantenforums ab 2021 ändern.

Oberbürgermeister Ulf Kämpfer hat dem Forum in der September-Sitzung versprochen, künftig zweimal pro Jahr eine Einbürgerungszeremonie abzuhalten. „Ob es in 2021 gleich zwei Empfänge geben wird, wird man sehen, aber auf jeden Fall wollen wir im nächsten Jahr mit den Empfängen anfangen“, so Kämpfer.

Anzeige

In anderen Städten gibt es bereits Einbürgerungsfeste

„Darüber freuen wir uns natürlich, denn wir verfolgen das Thema schon eine Weile“, sagte Dursiye Ayyildiz, Vorsitzende des Forums. In anderen Gemeinden gebe es bereits eine Einbürgerungszeremonie. Stadtrat Christian Zierau meint: „Beispiele aus anderen Städten zeigen, dass die durchaus gut angenommen wird. Wir werden die Möglichkeiten hier kurzfristig prüfen und mit den Fraktionen der Ratsversammlung erörtern.“

Weitere KN+ Artikel

Der Antrag zu dem Einbürgerungsfest wurde von Forumsmitglied Nue Oroshi gestellt. Er wünscht sich konkret ein großes Fest, zu dem neben allen neuen Staatsbürgern, auch Bürgermeister, Dezernenten, Ratsleute sowie Vertreter von Migranten-Organisationen und -Vereinen eingeladen werden. Laut Oroshi sollte die Feier alljährlich im Dezember stattfinden.

Lesen Sie auch: So läuft die Einbürgerung in Kiel

Das Migrantenforum hatte seinen Antrag einstimmig beschlossen und kündigte an, die Veranstaltungsorganisation zu übernehmen. „Wir bereiten die Einladungen vor, und die Stadt Kiel stellt sie den Kielern an dem Tag zu, an dem sie die deutsche Staatsbürgerschaft erhalten.“ Ein oder zwei neue Staatsbürger sollen bei der Zeremonie die Gelegenheit bekommen, über ihre Erfahrungen und die Schwierigkeiten auf dem Weg zur Einbürgerung zu berichten, so der Plan.

"Neue Staatsbürger bisher oft nicht gut integriert"

Laut Migrantenforum zielt das Einbürgerungsfest darauf ab, dass sich die neuen Staatsbürger als gleichberechtigte Bürger dieser Stadt fühlen. „Sie sollen die Einbürgerung nicht nur als formalen Akt der Erfüllung der ihnen gesetzlich zustehenden Rechte verstehen, sondern als eine Möglichkeit, ein aktiver Teil der Stadt Kiel zu sein.“

Laut Oroshi ist die Realität in Kiel eine andere: Wenige Migrantenfamilien hätten Kontakte zu deutschen Familien. „Viele leben isoliert in Ghettos. Wir Kieler leben nebeneinander, aber wir kennen uns nicht.“ Der 50-Jährige will darüber hinaus Migranten motivieren, ihre Rechte wahrzunehmen und bei Wahlen ihre Stimme abzugeben. Denn: „Zum Beispiel in Gaarden und Mettenhof gehen nur wenige zur Wahl.“

Als positives Beispiel will der gebürtige Kosovo-Albaner vorangehen. Seit 24 Jahren lebt er in Kiel und ist seit 2005 deutscher Staatsbürger. Lange Zeit wurde sein Universitätsabschluss nicht anerkannt, das sieht er als seine persönliche Integrationshürde an. „Ohne Diplom, ohne Ausbildungsnachweis kannst Du keinen Job finden.“ Mittlerweile ist sein Magister in Geschichte anerkannt.

Der Historiker arbeitet als Dolmetscher und schreibt Bücher in albanischer Sprache. Ein Jahr nach seiner Einbürgerung ist Oroshi in die CDU eingetreten. Die Parteiwahl erklärt er durch seine Herkunft aus einer katholischen Familie, die sich immer in Opposition zum kommunistischen Regime befand. „Ich war der erste Migrant in der Kieler CDU. Und von 2013 bis 2018 erster CDU-Ratsherr mit Migrationshintergrund.“

„In der aktuellen Legislaturperiode gibt es nur zwei Ratsleute mit Migrationshintergrund von insgesamt 69 Ratsleuten“, kritisiert Oroshi. „Das repräsentiert nicht die Bevölkerung, in der der Migrationsanteil bei zehn bis 15 Prozent liegt.“ Er selbst ist politisch weiter aktiv, nicht nur im Forum für Migranten, sondern auch als stellvertretender Vorsitzender im CDU-Ortsverband Mettenhof. Es gibt nicht viele von seiner Sorte in der Stadt. Sein Aufruf an alle neuen Staatsbürger klingt daher berechtigt: „Werdet aktiv, nehmt Eure Rechte wahr, geht zur Wahl, geht in Vereine, verteilt euch auf alle politischen Parteien.“

Mehr Nachrichten aus Kiel lesen Sie hier.